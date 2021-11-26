道指跌逾800點　失守35000點　夜期隨外圍跌勢失守24000點

新冠肺炎變種病毒引發投資者憂慮，歐洲股市皆下挫，資金泊入避險資產，債息亦因·而下跌。



【23:06】夜期隨外圍股市下跌

期指夜市隨外圍股市下跌，最新報23898點，跌184點。

【23:03】油價下挫油股即跌

油價大跌不利油股表現，埃克森美爭挫5.5%，雪佛龍跌3%，西方石油瀉11.8%。

美股三大指數仍下挫，道指瀉879點，報34924點，納指報15627點，跌217點，標普500指數最新報4614點，跌87點，小型股2000指數最新報2241點，跌93點。

【22:57】日圓升穿114

黃金亦獲投資者追捧，紐約期金每盎司最新報1,802.3美元，升0.86%，現貨金最新報1,799.87美元，升0.6%。

油價則下跌，紐約期油最新報72.56美元，跌7.44%，布蘭特期油最新報76.78美元，跌6.6%。

匯市方面，美匯指數最新報96.24，跌0.55%，日圓兌美元升穿114，最新報113.61，歐元兌美元最新報1.1289，升0.71%，英鎊兌美元最新報1.3329，升0.05%，美元兌加元升1.11%，報1.2789，美元兌瑞士法郎最新報0.9256，跌01.11%。

【22:51】美債息回落

投資者將資金泊入避險資產，債券為其中之一，促使債息下跌，其中10年期美國國會孳息率回落至1.516厘，下跌12.8個基點，30年期國債孳息率亦下跌至1.875厘。

【22:41】美股早段挫800點

新冠肺炎變動病毒擁有更強傳播力，觸發投資者對往後經濟發展憂慮，反映投資者恐慌情緒的VIX指數大幅抽升37%至25.44。投資者更傾向資金泊入具避險能力的資產之餘，亦從股市撤出，拖累美股三大指數於感恩節假期後急挫。道指開市初段已大跌逾800點，曾失守35000點。

道指最新報35079點，跌725點，標普指數最新報4639點，跌61點，納指最新報15710點，跌134點。

不過生產疫苗的輝瑞逆市上升5.5%，Moderna更飆升17%，Biontech升13.8%。

歐洲股市亦下挫，其中德國股市跌464點，報15451點，法國CAC指數最新報6817點，跌3.7%，英國富時指數最新報7097點，跌212點。