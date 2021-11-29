新冠肺炎｜高盛：Omicron可能沒那麼嚴重　「没理由改投資組合」

南非NICD指出，Omicron（奧密克戎）不太可能更糟糕，現有疫苗將繼續提供高水平的保護力度，有效預防住院和死亡；高盛對此指出，投資者可以對風險資產進行短期對沖，但「沒有任何理由改變投資組合」。

內地華爾街見聞報道，11月25日，南非國家傳染病研究所（NICD）發表聲明稱，南非檢測到被稱為B.1.1.529的新冠毒株的新變種——Omicron，引起了多國大範圍的恐慌。

許多人認為，這一變種病毒比Delta或其他任何新冠病毒變種更具攻擊性和致命性，「聽起來像80年代電影中邪惡的機器人國王的名字」。

但高盛認為，雖然該病毒的高傳播率使其目前在多國引起了恐慌，但目前仍沒有足夠的訊息來對奧米克戎做出全面預測。

高盛在11月26日一份報告中寫道：已有訊息表明，「這種病毒的突變不太可能更糟糕，現有疫苗很可能繼續有效地預防住院和死亡。雖然我們將在未來一個月密切關注南非豪登省的情況，但我們認為，新的變體不足以成為做出重大投資組合調整的充分理由。」

奧密克戎引起恐慌的重要原因之一就是它的高傳播性。僅出現兩周後，被這一新病毒感染的病例數就佔據所有新感染病例數的90%。

該病毒目前正在豪登省迅速傳播，豪登省是南非面積最大、人口最稠密的省份。

相比之下，Delta病毒需要3個月才能達到這樣的水平。

儘管如此，NICD指出，該病毒的突變不太可能比目前的病毒突變更糟糕，現有的疫苗將繼續提供高水平的保護力度，有效預防住院和死亡。目前的PCR病毒檢測和抗原檢測預計將繼續識別突變。

與此同時，另一個好消息是，即便奧密克戎能夠抵抗疫苗以及單克隆抗體，科學家與醫生手中也不會沒有武器。

巴克萊在周五時表示，還有一些新的藥物可能有作用。例如，輝瑞等公司正在開發、實驗的新型藥丸等抗病毒藥物可能仍然有效。

原因是這些藥丸在體內與細胞的作用方式與疫苗不同，它們不像疫苗和此前其他療法那樣針對病毒的刺突蛋白，而是以不同的方式對病毒發起攻擊，防止病毒增殖，這使得新變體不太可能抵抗這類藥丸。該機構表示：「沒有突變表明易感性發生了變化。」

高盛指出，由於目前通脹上升，實際經濟增長可能相對大幅下降。風險資產的頭寸，尤其是在今年強勁的上漲之後，可能會受到短期修正的影響。

與此同時，高盛指出，隨着旅行限制對人們的正常生活產生較大影響，預計原本在2022年下半年會緩解的供應鏈短缺可能會持續更長時間。

對出行限制的擔憂也促使市場推遲了對各國央行加息的預期時間，其中，市場將美聯儲首次加息25個基點的預期時間從明年6月推遲到明年9月，並認為2023年之前不會有更多的加息次數。

種種因素疊加，高盛認為，這可能會加劇美聯儲FOMC在12月的短期風險規避情緒。考慮到流動性因素以及12月的政策風險，投資者可以考慮對經濟增長敏感的風險資產進行短期對沖。