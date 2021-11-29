日本從明日起再封關　累日股瀉467點　紐油則反彈4.8%｜持續更新

變種新冠病毒Omicron觸發金融市場避險情緒升溫，上周五亞洲股市急瀉，歐美股市接力下挫，其中道指盤中一度跌超千點，收市挫逾900點創13個月最大收盤日跌幅。投資者關注亞股今日能否喘定。



【14:59】日股再低收 日圓續升值

新型變種病毒Omicron促使日本政府宣布從明日（30日）不容許境外國人入境，引發市場人士恐慌，拖累日本股市挫467點，連接兩個交易日累計跌幅達1,216點，收市報23283點。

投資者傾向將資金泊入具避險功能資產，美元兌日圓最新報113.2，跌0.16%，歐元兌美元最新報1.1281，跌0.32%。

不過油價經過上周五大跌後出現反彈，紐約期油每桶最新報71.41美元，升4.8%；布蘭特期油最新報75.55美元，升3.9%。

【14:03】港股午後跌幅擴大

港股走勢仍未見起色，恒指最新報23875點，跌205點，國指報8511點，跌64點，科指報6110點，跌41點。

上周五公布季績的美團（3690），遭到大行滙豐下調目標價，最新報241點，瀉8.6%。

賭股紛紛下挫，銀娛（0027）及金沙（1928）均挫逾6%。

海底撈（6862）失守18元，報17.52元，跌3%；九毛九（9922）見逾一年新低，報16.46元，跌3.9%。

【12:11】恒指半日跌124點

恒指期結日開報23910點，跌170點，早段一度轉升，惟反彈力度不足，港股半日跌124點或0.52%，午報23956點，成交827億元。恒生科技指數跌0.2%，報6141點。恒生國指午報8550點，跌8點或0.14%。大市半日成交金額827.73億元。

美團（3690）績後今早一度大瀉近9%，低見240.4元，午市收報243.2元，跌7.7%，成交額達91.52億元；騰訊（0700）則倒升近1%，午報468元，成交額46.4億元；阿里巴巴（9988）飆2.2%，午報132元，成交額19.82億元。

濠賭股受壓，銀娛（0027）、金沙中國（1928） 分別跌逾7%及6%。

恒大（3333）跌逾8%，恒大汽車（0708）跌逾13%。

【11:56】吉利跌穿250天線

吉利（0175）跌2.6%，報24.05元，跌穿250天線（24.473元），低見23.95元；創30一1新低；成交額7.45億元。

至於比亞迪（1211）則升0.33%，報303元，重上300元大關。另外，長汽（2333）微跌0.3%，報33.7元。

南非發現的新變種病毒有擴散跡象，美股上周五疫苗股受追捧。康希諾（6185）升近一成；復星醫藥（2196）升逾4%；中生製藥（1177）升3.7%；CRO賽道亦跑出，藥明生物（2269）升4.1%。

恒指跌幅略收窄至141點或0.59%，報23939點。

【11:14】恒大系全線挫

港股續跌逾200點，最新報23869點，跌211點或0.88%；恒生科指亦轉跌29點或0.49%，報6122點。

美團（3690）績後挫逾8%，報242.4元；騰訊（0700）逆市升0.7%，報466.6元；阿里巴巴（9988）漲1.16%，報130.6元，京東（9618）飆逾2%，報353元；另快手（1024）大挫3%，報87.3元。

恒大汽車（0708）大瀉逾14%，報4.05元；中國恒大（3333）亦挫8%，恒騰（0136）跌近半成，報3.26元；恒大物業（6666）亦跌3.2%，報3.93元。

【10:30】濠賭股全紅涯沽

恒指再度轉跌，現報23939點，跌141點或0.59%；科指則升7點或0.13%，報6159點；恒生國指跌19點或0.22%，報8556點。大市成交額暫為549.14億元。

太陽娛樂（8082） 曾跌逾41%，破底低見0.059元，最新報0.097元，成交221萬元。濠賭股銀娛（0027） 跌近7%；金沙 （1928）、永利 （1128）跌7.8%；澳博 （0880） 、新濠 （0200） 分別跌逾8%；美高梅 （2282） 瀉逾9%。

中遠海控（1919）逆市飆升9.3%，報12.7元。

【09:37】騰訊倒升逾1%

騰訊（0700）倒升1.5%，報470.2元；阿里巴巴（9988）揚2.5%，報132.3元；美團（3690）仍跌7.2%，報244.6元。

濠賭板塊急挫，銀娛（0027）挫近半成，報43.9元；金沙中國（1928）亦瀉5.7%，報18.6元。

包浩斯（0483）一度飆升至1.32元，最新報1.2元，升9.1%；中期虧轉盈派中期連特息33仙，黃銳林退休主席。創52周高，見1.26元，開市報1.26元，升14.55%。

中遠海控（1919）飆升6.2%，報12.4元。

【09:20】恒生指數低開170點

恒生指數低開170點或0.71%，報23910點，跌穿二萬四；恒生科指跌53點或0.87%，報6098點；恒生國指開報8558點，跌17點或0.2%。大市成交%額暫為29.66億元。

阿里巴巴（9988）漲逾3%，騰訊（0700）微跌0.3%，美團（3690）則大瀉8.8%。另外，快手（1024）跌0.6%，嗶哩嗶哩（9626）挫近4%。

三桶油向上，中海油（0883）瀉1.3%%，報7.68元；中石油（0857）亦跌1.17%，報3.37元；中石化（0386）跌1.4%，報3.51元。

友邦（1299）微跌0.8%，滙豐（0005）跌0.9%，平保（2318）剛升0.8%。

【09:00】恒指黑期跌逾百點

日經225指數現報28512點，跌238點或0.83%。

恒指黑期則跌143.6點，失守24000點大關，而美股期貨今早反彈，其中道指期貨升199點，報35057點；標指期貨升36點，報4631點；納指期貨升160點，報16211點。

【08:37】日股低開後 跌勢減緩

日經225指數開盤跌1.4%後，跌勢減慢，現報28553點，跌198點或0.69%；韓國KOSPI指數開盤跌1%，現跌15點或0.53%，報2921點。