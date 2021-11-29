港股再轉跌逾百點　濠賭股全紅涯沽　中遠海控逆市飆9%｜持續更新

變種新冠病毒Omicron觸發金融市場避險情緒升溫，上周五亞洲股市急瀉，歐美股市接力下挫，其中道指盤中一度跌超千點，收市挫逾900點創13個月最大收盤日跌幅。投資者關注亞股今日能否喘定。



【10:30】濠賭股全紅涯沽

恒指再度轉跌，現報23939點，跌141點或0.59%；科指則升7點或0.13%，報6159點；恒生國指跌19點或0.22%，報8556點。大市成交額暫為549.14億元。

太陽娛樂（8082） 曾跌逾41%，破底低見0.059元，最新報0.097元，成交221萬元。濠賭股銀娛（0027） 跌近7%；金沙 （1928）、永利 （1128）跌7.8%；澳博 （0880） 、新濠 （0200） 分別跌逾8%；美高梅 （2282） 瀉逾9%。

中遠海控（1919）逆市飆升9.3%，報12.7元。

【09:37】騰訊倒升逾1%

騰訊（0700）倒升1.5%，報470.2元；阿里巴巴（9988）揚2.5%，報132.3元；美團（3690）仍跌7.2%，報244.6元。

濠賭板塊急挫，銀娛（0027）挫近半成，報43.9元；金沙中國（1928）亦瀉5.7%，報18.6元。

包浩斯（0483）一度飆升至1.32元，最新報1.2元，升9.1%；中期虧轉盈派中期連特息33仙，黃銳林退休主席。創52周高，見1.26元，開市報1.26元，升14.55%。

中遠海控（1919）飆升6.2%，報12.4元。

【09:20】恒生指數低開170點

恒生指數低開170點或0.71%，報23910點，跌穿二萬四；恒生科指跌53點或0.87%，報6098點；恒生國指開報8558點，跌17點或0.2%。大市成交額暫為29.66億元。

阿里巴巴（9988）漲逾3%，騰訊（0700）微跌0.3%，美團（3690）則大瀉8.8%。另外，快手（1024）跌0.6%，嗶哩嗶哩（9626）挫近4%。

三桶油向上，中海油（0883）瀉1.3%%，報7.68元；中石油（0857）亦跌1.17%，報3.37元；中石化（0386）跌1.4%，報3.51元。

友邦（1299）微跌0.8%，滙豐（0005）跌0.9%，平保（2318）剛升0.8%。

【09:00】恒指黑期跌逾百點

日經225指數現報28512點，跌238點或0.83%。

恒指黑期則跌143.6點，失守24000點大關，而美股期貨今早反彈，其中道指期貨升199點，報35057點；標指期貨升36點，報4631點；納指期貨升160點，報16211點。

【08:37】日股低開後 跌勢減緩

日經225指數開盤跌1.4%後，跌勢減慢，現報28553點，跌198點或0.69%；韓國KOSPI指數開盤跌1%，現跌15點或0.53%，報2921點。