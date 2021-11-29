洗米華案｜太陽國際低開近7%　周焯華任主席太陽城集團停牌

綽號「洗米華」的「亞洲新賭王」周焯華被捕，澳門賭廳集團太陽城集團﹙1383﹚今早宣布短暫停牌，以待發出有關公司的執行董事、董事會主席及控股股東周焯華的新聞報道，內容構成公司內幕消息之公告。

另外，凱升控股﹙102﹚亦發公告稱，應本公司要求，公司股份自2021年11月29日上午9時正起在香港聯合交易所有限公司短暫停止 買 賣，以 待公司發出有關周焯華﹙公司的非執行董事、董事會主席及控股股東﹚的新聞報導且內容構成公司內幕消息之公告。

值得一提，周焯華亦於今年9月初以每股0.1元、大折讓80%悉售旗下太陽國際（8029）所有股份予其生意拍檔兼太陽國際主席鄭丁港，個人帳面僅套現7,000多萬元。該股今早低開6.9%，報0.8元，成交額僅4,000元。

太陽城集團旗下的太陽娛樂集團早前透過聯交所發出公告，指澳門司警的行動，與股東周焯華的個人事務有關，並認為溫州市公安局調查周焯華，對集團財務狀況、業務或營運沒有重大影響。

上周五﹙11月26日﹚，温州市公安局發布案情通報稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，温州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。消息傳出後，澳門特區政府司法警察局亦採行動，證實已於27日凌晨拘捕一犯罪集團的周某及其餘10人。周某等11人對架設海外賭博平台等行為供認不諱。