阿里推行去中心化？　據報放權予各部門　擬為分拆業務上市鋪路

阿里巴巴（9988）自螞蟻上市觸礁後，不斷重整系內的業務。《華爾街日報》引述消息人士透露，阿里巴巴首席執行官張勇有意改變公司過去一貫的中央集權管理方式，打算下放權力給各業務部門負責人，加速各部門的決策速度，促使業務架構更靈活，且有可能分割業部門讓它們各自上市。

阿里巴巴早段一度逆市飆逾3%，高見133.2元，午後回落，最新報130.3元，升0.93%，成交額25.91億元。

阿里擬「去中心化」 使業務架構更靈活

報道指出，阿里巴巴業務快速成長的同時，中心化的管理結構也出現問題，由於決策權集中在高層，使得各部門的靈活性降低。消息人士稱，過去不同部門會向張勇進行一次匯報，但近幾個月，相關的會議次數明顯減少。目前他仍直接主導電商業務，可是實際上，其他部門，如社區電商、雲計算和本地服務等將考慮把權力下放至各部門主管。

消息人士又稱，旗下包含物流業務菜鳥網路、超市業務盒馬鮮生，以及海外電商平台 Lazada 和 Trendyol，未來都有可能被分拆。除了剝離規模較小的子公司，也是為未來把業務分拆上市的計劃提早鋪路。

雖然阿里巴巴這「去中心化」的管理模式還未正式公布，但消息指建立靈活的組織系統已成為阿里近期關注的議題。