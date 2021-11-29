安永：高估值令投資者卻步　年內近半大型IPO股價潛水

據《財聯社》報道，全球股市2021年表現出色，標普500指數已經達到了24%的回報率。根據安永的報告，2021年迄止，IPO的融資額達到了3,300億美元。不過，一些年內上市的大型公司股價表現卻很慘淡。

Dealogic的數據顯示，2021年在倫敦、印度、紐約和中國香港融資10億（美元‧下同）或以上的43宗IPO中，有49%（21宗）的交易價格低於發行價。縱向相比之下，在2019年上市的大型IPO中，約33%在上市一年後低於發行價，2020年這一數據為27%。

摩根士丹利2021年主導了14宗融資超過10億的IPO，其中有6家公司股價低於發行價；高盛牽頭的13宗IPO中，有9家低於發行價，其中包括美國在線零佣金券商Robinhood。

三間知名新股皆跌穿招股價

在2021年的大型IPO中，有一些人們熟知的名字，如英國食品配送應用Deliveroo、燕麥奶生產商Oatly和印度支付巨頭Paytm。截至發稿，以上三家均跌破了發行價。它們的疲弱表現讓投資者開始懷疑軟銀和華平投資等股東，以及高盛和摩根士丹利等主要承銷商對公司的估值。

Deliveroo股價在第一天暴跌26%，目前仍低於其上市價格。Oatly也一度遭到沽空機構的狙擊，目前股價交投於歷史低位附近。

Paytm在頭兩個交易日下跌超過40%，錄得年2021所有大型上市公司中最大的首日跌幅，成為印度股市歷史上最失色的新股掛牌。這家金融科技集團融資約25億美元，估值約200億美元，現在的市值約為150億美元。

參與Paytm上市的銀行家表示，該公司原本打算為印度IPO創造一個新的記錄，這反而讓保守的長線投資者望而卻步。

高盛銀行家不認同錯誤定價的說法

高盛集團EMEA股權資本市場聯合主管Richard Cormack說，「我不同意錯誤定價的指責。確實是有明顯下行的異常值，但IPO廣泛來看表現良好。」

Natixis亞太投資銀行業務主管Raghu Narain說：「銀行家們通常建議發行人不要設定過高的發行目標價，以避免第一天的尷尬下跌。但很多時候，發行人就是想要大張旗鼓。」

投資公司Abrdn的高級投資總監James Thom指出，來自大型投資者的壓力是2021年大型交易高估值的「很大一部分」原因。在過去十年中，投資者向私募股權基金投入了超過20億美元，以尋求比公開市場更高的回報率。

根據諮詢公司貝恩資本的數據，自2009年以來，美國公共股權回報率已經與美國槓桿收購的回報率相當，約為15%。這導致私募股權基金面臨壓力，需要更快地回收資金，以繼續進行下一筆交易。