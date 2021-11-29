六福中期賺6.5億元　上月1日至本月21日港澳市場同店增35%

六福（0590）公布截至今年9月底止中期業績，期內權益持有人應佔溢利為6.53億元，按年增124.6%；中期息55仙，增加144%，惟現財年並無派發特別息。

期內六福收入為55.91億元，按年增67.2%，經營溢利為7.79億元，增長101.5%。

期內來自香港﹑澳門及海外零售業務收入為23.96億元，內地零售業務收入為11.03億元，香港批發業務收入為6.69億元，內地批發業務收入為15.42億元，品牌業務收入為5.68億元，分部間對銷收入為7.83億元。

於回顧期內，公司的同店銷售已全面轉負為正，標誌集團業務已逐步重拾升軌。於2021年10月1日至11月21日，港澳市場的同店銷售約有35%增長。另外，內地市場包括自營店及品牌店的整體同店銷售於同一期間錄得約20%升幅。視乎2019冠狀病毒病疫情發展的情況，下半財年相對上半財年，由於基數較高，相信同店銷售升幅會放緩，然而，在通關情況逐步放寬下，預期港澳地區業務會持續改善。

在共同富裕政策下，內地的中產人口將會逐步擴大，加上雙循環政策亦將進一步推動國內消費，公司對於內地中長線業務前景因而仍感樂觀，故此，未來擴展仍將集中於內地市場，並集中於四、五線城市，並期望未來業務能取得進一步改善。