美股早段反彈　道指抽升逾300點　重上35000點

新型變種病毒Omicron個案出現，引發投資者恐慌，並觸及上周五美股大跌，道指瀉905點，失守35000點。不過經過上日跌市後，投資者似乎已將此消息消化，今早投資者情緒回穩，美股三大指數皆出現反彈。



【22:50】美元兌日圓及瑞郎回升

美元今日兌日圓及瑞士法郎皆反彈，美元兌日圓最新報113.8，升0.37%，美元兌瑞士法郎最新報0.9253，升0.24%，歐元兌美元最新報1.2171，跌0.41%，英鎊兌美元最新報1.3307，跌0.22%。美匯指數最新報96.35，升0.27%。

【22:45】歐洲股市回升 油價大幅反彈

歐洲股市亦普遍上揚，德國DAX指數最新報15377點，升120點，法國CAC指數最新報6830點，升90點，英國富時指數最新報7150點，升106點，西班牙IBEX指數最新報8532點，升129點。

商品市場方面，紐約期油經過上日大跌後反彈，每桶最新報72.57美元，升6.4%；布蘭特期油最新報76.66美元，升5.4%。金價則回落，紐約期油每盎司最新報1,786.8美元，跌0.07%，現貨金最新報1,788.85美元，跌0.76%。

【22:35】美股三大指數皆反彈

道指最新報35236點，升336點，標普指數最新報4651點，升57點，納指最新報15720點，升228點。