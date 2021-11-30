高盛：油價跌幅超預期　目前最差情況不應低於80美元

對新病毒變種的恐慌，導致石油在11月26日經歷了暴跌。WTI最大跌幅一度達到14%，布倫特原油則下跌了12%以上。儘管收盤時都略有回升，但這仍是布倫特原油史上第七大單日跌幅。

《華爾街見聞》報道，金融博客ZeroHedge稱，最初的暴跌是對於大範圍封鎖和旅行禁令再度出台的擔憂造成，但隨後一系列技術因素，包括歐美感恩節假期交易量減少和追逐向下動量的量化交易，加劇了拋售。

高盛的大宗商品策略師Damien Courvalin在過去4個月裏一直堅持認為，未來幾個月油價將達到90多美元的目標。他在油價暴跌時表示，市場預計未來3個月將需求將減少400萬桶/天。

目前航空對石油的需求僅比去年冬天高出100萬桶/天，而那時病例和住院數都要高得多，並且疫苗還未廣泛接種。儘管最壞的情況是可能恢復到去年冬天的水平，但高盛目前的假設是，在明年第二季度之前，需求每天將下降50萬桶。

此外，除飛機返航限制外，一些有限的機動限制亦可能減少50萬桶/天的全球需求。在這種情況下，高盛認為OPEC+將暫停其增產至少一個月，而預期增產將持續到2022年4月。

換句話說，加上上述所有因素，新的大規模Covid衝擊在3個月內的影響將是70萬桶/天，與高盛目前90美元的價格預測相比最多下降2美元。但現在布倫特原油價格已經暴跌至低於該水平12美元，套利空間約為10美元/桶。

在病毒新變種的負面影響下，再考慮到本周釋放的戰略儲備，高盛預計油價將再下降2美元/桶，總體將比先前預測的2021年四季度至2022年一季度的85美元/桶最多下降5美元/桶。

也就是說，即使是最壞的結果，油價也應當維持在80美元/桶。而以目前的收盤價而言，仍有很大的套利空間。