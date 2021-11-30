拜登不封城外圍靠穩　港股力守年內支持　理想汽車績佳｜港股早評

港股昨在期指結算日下跌，昨收報23852點，創13個月收市新低，盤中曾見23774點，與10月5日年內低位23681點僅相距93點。中國11月官方製造業PMI為50.1，勝預期的49.6。再者，外圍回升，望可為港股帶來支持，恒指重要支持位仍為23681點的年內低位。

中國互聯網科企向其他平台開放的整改持續，騰訊 （0700） 旗下微信進一步開放外部鏈接，發布關於《微信外部鏈接內容管理規範》的更新說明。微信稱為進一步落實「以安全為底線，分階段、分步驟」實施的互聯互通方案，即日起開始對外部鏈接管理措施進行更新。騰訊於445元至510元區間橫行，未有明顯的向上動力。

理想汽車季績勝預期，公司預期，今年第四季車輛交付量介乎3萬輛至3.2萬輛，按年增1.1倍至1.2倍。

理想汽車季績勝預期

理想汽車（02015）公布，截至9月底止，第三季度按非美國公認會計準則淨利潤3.36億元人民幣，按年增長20倍，收入總額77.8億元，上升2.1倍。今年第三季整體毛利率為23.3%，擴大3.5個百分點。

期內，理想ONE的交付量為25116輛，按年多1.9倍，按季亦增42.9%。公司透露，今年10月共交付了7649輛理想ONE，按年升1.1倍。公司預期，今年第四季車輛交付量介乎3萬輛至3.2萬輛，按年增1.1倍至1.2倍，收入總額料為88.2億至94.1億元，按年多1.1倍至1.3倍。理想汽車美股（美：LI）彈高6.4%，正挑戰36.66美元阻力。

另外，廣汽（2238）以74.1億元現金向廣汽埃安增資，重組後，廣汽埃安註冊資本增加至60億元，後續將進一步推進員工持股及引入戰略投資者工作，積極尋求於適當時機上市。

碧桂園服務（6098）公布，公司董事會根據於2021年5月28日舉行的公司股東周年大會上所獲公司股東授予的購回公司股份的一般授權，擬近期於公開市場購回股份。此外，總裁兼執行董事李長江及其配偶擬於公告日期起約兩星期內在公開市場增持股份，總代價預期不低於6000萬港元。不過，其股價依然處於弱勢，考驗9月20日43.5元支持。

美國總統拜登承諾，今個冬天不會因為新冠病毒變種Omicron而重回封城措施。（AP）

拜登不封城 納指已收復上周五失地

美國總統拜登承諾，今個冬天不會因為新冠病毒變種Omicron而重回封城措施，再者，Omicron傳染力雖然較強，但症狀相對輕微。市場對經濟再次受到打擊的憂慮減低，美股上周五經歷黑色星期五的恐慌性拋售後，昨晚回升。

納指和標指甚強，納指回升近1.9%，報15782點，經已收復上周五的失地，標指亦升1.3%，報4655點，一度回補上周五的跌幅，而道指則升236點或0.7%，報35135點，正待收補上方的35591至35366點下跌裂口。