恒指創年內新低挫逾300點　科指失6000關　阿里續尋底｜持續更新

隔晚美股三大指數反彈，道指全日最多升388點，收市升236點或0.68%，報35135點；納指收報15782點，升291點或1.9%；標普500指數收報4655點，升60點或1.3%。在新變種病毒出現下，疫苗股續揚；Moderna（美：MRNA）續飆11.8%，BioNTech（美：BNTX）亦漲4.2%。



港股昨日收市跌228點或0.95%，報23852，恒指兩日插887點。「黑期」今早靠穩，在23845點附近，月結日料好淡爭持。



【10:43】阿里續尋底 暫低見126.4元

阿里巴巴（9988）再創新低，跌2.5%，報126.7元，成交額14.94億元。

【10:40】恒指續挫逾300點

恒指續挫逾300點，暫低見23512點。科指亦跌103點或1.7%，報5996點。

【10:20】恒指續跌逾200點 車股逆市上揚

恒指續跌268點或1.12%，見23584點。

汽車相關股逆市上揚，贛鋒鋰業（1772）飆5.8%，報154.2元；廣汽（2238）漲4.5%，報8.1元；理想汽車（2015）亦升3.9%，報134.8元；比亞迪（1211）升1.8%，報307.6元，恒大汽車（0708）則跌5.3%，報3.58元；力勁（0558）挫逾6%。

【10:00】恒指跌穿年內低位

恒指跌穿年內低位（23681點），再創新低，低見23659點；最新報23673點，跌178點或0.75%。恒生科指跌37點或0.62%，報6061點。

美團（3690）續跌近3%，報237.8元。騰訊（0700）跌1.55%，阿里巴巴（9988）微跌1%。

【09:42】濠賭股漲跌不一

港股早段跌幅擴大，現跌近百點，報23758點。科指好淡爭持，現報6095點。

美團（3690）續跌1.55%，報241.2元。騰訊（0700）跌近1%，阿里巴巴（9988）微跌0.8%，報129元。另外，快手（1024）飆近3%，報87.95元。

濠賭股漲跌不一，藍籌股銀娛 （00027） 升0.7%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 跌0.1%；美高梅 （02282） 升近1%；澳博 （00880） 跌1%；新濠 （00200） 跌逾1%。

中國燃氣（0384）急挫逾14%，報15元。

比亞迪（1211）升2.12%，報308.6元；吉利（0175）微升0.6%，報24.1元。

【09:20】恒生指數低開69點

恒生指低開69點或0.29%，報23782點；恒生科指跌22點或0.37%，報6076點；恒生國指開報8465點，跌32點或0.38%。大市成交額暫為32.62億元。

阿里巴巴（9988）微吐0.4%，騰訊（0700）亦跌1.03%，京東（9618）跌1.6%，美團（3690）亦跌1.2%，小米（1810）微跌0.4%。

碧桂園服務（6098）揚逾2%，報48.55元；公司擬近期於公開市場回購股份。另集團總裁李長江及其太太擬斥不少於6,000萬元於兩星期內增持股份。

太陽城集團（1383）復牌低開37%。

新鴻基（0086）漲2.9%，報3.97元。

中國燃氣（0384）挫近半成，報16.7元。