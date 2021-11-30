港股全日跌376點　本月累計1900點　成交額逾二千億創4個月高

隔晚美股三大指數反彈，道指全日最多升388點，收市升236點或0.68%，報35135點；納指收報15782點，升291點或1.9%；標普500指數收報4655點，升60點或1.3%。在新變種病毒出現下，疫苗股續揚；Moderna（美：MRNA）續飆11.8%，BioNTech（美：BNTX）亦漲4.2%。



港股昨日收市跌228點或0.95%，報23852，恒指兩日插887點。「黑期」今早靠穩，在23845點附近，月結日料好淡爭持。



【16:10】港股全日跌376點 本月累計1900點

月結日港股全日跌376點或1.58%，收報23475點；恒生科指跌70點或1.16%，收報6028點；恒生國指跌129點或1.53%，收報8368點；大市成交額2,238.48億元。

恒指已累跌三日1265點，全月計累挫1902點。

ATM領跌，美團（3690）全日跌2.8%，收報238點；阿里巴巴（9988）跌2.1%，收報127.3元；騰訊（0700）跌0.6%，收報459.4元。網易（9999）跌5.5%，收報168.6元。

港交所（0388）跌逾3%，收報430元。平保（2318）跌2.7%，收報54.05元。

康希諾（6185）逆市升逾6%，收報171.4元。

【15:43】港股跌幅急收窄

港股跌幅急收窄至近400點，最新報23492點，跌360點或1.4%。恒生科指亦跌82點或1.35%，報6016點。

ATM跌幅也略收窄，美團（3690）跌2.6%，阿里（9988）跌2.8%，騰訊（0700）跌1%，小米（1810）則升0.2%。

港交所（0388）挫逾2%，報433.8元。

【14:20】美團挫近半成 阿里亦跌近4%

美團（3690）跌幅擴大至逾近半成，現赧233.4元；騰訊（0700）亦跌2.2%，報452.2元；阿里巴巴（9988）跌近4%，報125元。

港交所（0388）跌穿430元，現報429.6元，挫3.5%。

中國燃氣（0384）瀉近兩成，現報14.1元。

【14:04】港股續插逾600點

港股續插逾600點，最新報23250點。美國十年期國債債券收益率跌至1.47，油價再度下挫，紐約期油最新報68.65美元，跌1.86%；布蘭特期油最新報72.04美元，跌1.9%。

日本股市連跌第3個交易日，跌462點，報27821點。

【14:00】美國債孳息率再度向下

投資者避險情緒主導下，美國債券孳息再度下跌，2年期債息最新報0.4666厘，跌4.3個基點，10年期國債券孳息率最新報1.463厘，跌6.6個基點。

【13:48】港股再創逾年內新低

港股跌勢加劇至逾500點，恒指最新報23310點，再創年內新低，跌541點，國指最新報8315點，跌182點，科指失守6000點，報5967點，跌132點。

投資者續將資金泊入日圓避險，美元兌日圓最新報113.23，跌0.26%，美元兌瑞士法郎最新報0.9213，跌0.21%。

【13:19】港股午後跌勢加深

港股午後跌勢加深，恒指現報23462點，挫389點或1.63%；國指報8361點，跌136點或1.61%；科指報5995點，挫103點或1.7%。大市成交額838億元。

華潤置地﹙1109﹚瀉4.2%，成表現最差藍籌。

【12:06】大市半日跌260點

港股未承接美股升勢，大市低開69點，早段曾倒升，惟其後轉跌逾300點，低見23503點創今年新低，恒生指數半日跌260點或1.09%，午報23591點，成交額754.23億元。

恒生科技指數跌1%，午報6036點。美團（3690）績後續跌逾3%，午報237元；阿里巴巴（9988）跌逾2%再創新低。

港交所（0388）半日跌逾3%，午報431元；友邦（1299）跌1%，午報83.1元；滙豐（0005）跌1.1%，午報43.25元。

香港科技探索（1137）昨發盈警，半日跌逾13%，午報9元。

濠賭股續挫，銀娛（0027）微跌0.5%，午報43.45元；金沙中國（1928）挫2.2%，午報18.26元。

華潤置地（1109）半日挫4.1%，午報32.9元，為表現最差的藍籌。

【11:37】港交所直迫430元

港交所（0388）曾跌逾3%，低見430.2元，創半年新低；最新報432.2元，仍挫2.9%。

【11:32】電子煙股集體回吐

恒指維持跌幅近300點，最新報23573點；恒生科指跌74點或1.23%，報6024點。

香港科技探索（1137）昨日發盈警，今早股價曾跌最多兩成，創2014年3月12日後最大跌幅，現報8.99元，跌13.6%。

內地修例電子煙參照捲煙規定執行，電子煙及煙草概念股集體回吐。思摩爾（6969）曾挫8%，見45.65元，最新報47.2元，仍挫4.8%。中國波頓（3318）跌近4%。

【10:43】阿里續尋底 暫低見126.4元

阿里巴巴（9988）再創新低，跌2.5%，報126.7元，成交額14.94億元。

【10:40】恒指續挫逾300點

恒指續挫逾300點，暫低見23512點。科指亦跌103點或1.7%，報5996點。

【10:20】恒指續跌逾200點 車股逆市上揚

恒指續跌268點或1.12%，見23584點。

汽車相關股逆市上揚，贛鋒鋰業（1772）飆5.8%，報154.2元；廣汽（2238）漲4.5%，報8.1元；理想汽車（2015）亦升3.9%，報134.8元；比亞迪（1211）升1.8%，報307.6元，恒大汽車（0708）則跌5.3%，報3.58元；力勁（0558）挫逾6%。

【10:00】恒指跌穿年內低位

恒指跌穿年內低位（23681點），再創新低，低見23659點；最新報23673點，跌178點或0.75%。恒生科指跌37點或0.62%，報6061點。

美團（3690）續跌近3%，報237.8元。騰訊（0700）跌1.55%，阿里巴巴（9988）微跌1%。

【09:42】濠賭股漲跌不一

港股早段跌幅擴大，現跌近百點，報23758點。科指好淡爭持，現報6095點。

美團（3690）續跌1.55%，報241.2元。騰訊（0700）跌近1%，阿里巴巴（9988）微跌0.8%，報129元。另外，快手（1024）飆近3%，報87.95元。

濠賭股漲跌不一，藍籌股銀娛 （00027） 升0.7%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 跌0.1%；美高梅 （02282） 升近1%；澳博 （00880） 跌1%；新濠 （00200） 跌逾1%。

中國燃氣（0384）急挫逾14%，報15元。

比亞迪（1211）升2.12%，報308.6元；吉利（0175）微升0.6%，報24.1元。

【09:20】恒生指數低開69點

恒生指低開69點或0.29%，報23782點；恒生科指跌22點或0.37%，報6076點；恒生國指開報8465點，跌32點或0.38%。大市成交額暫為32.62億元。

阿里巴巴（9988）微吐0.4%，騰訊（0700）亦跌1.03%，京東（9618）跌1.6%，美團（3690）亦跌1.2%，小米（1810）微跌0.4%。

碧桂園服務（6098）揚逾2%，報48.55元；公司擬近期於公開市場回購股份。另集團總裁李長江及其太太擬斥不少於6,000萬元於兩星期內增持股份。

太陽城集團（1383）復牌低開37%。

新鴻基（0086）漲2.9%，報3.97元。

中國燃氣（0384）挫近半成，報16.7元。