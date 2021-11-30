渣打︰內房信貸條件或將觸底回升　明年貸款增長將加速至10%

渣打全球研究發表報告指，指出房地產信貸條件或將觸底回升，融資環境改善有望緩解房地產投資對經濟的拖累，但房企表現將呈現分化。

報告指出，房地產投資放緩已成為中國經濟增長主要拖累因素之一，很大程度上是信貸環境收緊所致。去年9月出台的「三道紅線」政策抑制開發商過度融資，而年初又出台了房地產貸款集中度管理制度。銀行在執行方面傾向於比規定更加嚴格，導致房地產行業出現信貸緊縮。融資環境惡化導致部分房企付款逾期。房地產投資同比增速由2019年的9.9%和2020年的7%放緩至10月的-5.5%。

渣打預計未來幾個季度房地產行業信貸環境將逐步改善。三季度房地產貸款按年增速大幅下滑至約5%，佔全部新增貸款比重降至約15%。參照歷史經驗來看，預計房地產貸款增速進一步下行空間有限。而今年9月以來，金融監管部門開始鼓勵銀行業金融機構加快個人住房貸款審批進度，加大對優質房企貸款發放力度，釋放出樓市政策邊際放鬆的信號。按照房地產貸款集中度管理制度的指標，渣打測算房地產貸款佔各項新增貸款比重的適宜區間在25至30%之間。假設到2022年中，新增房地產貸款佔比達到25%，該預計2022年底房地產貸款增長將加速至10%左右。

渣打補充，房企其他融資管道亦顯露出放鬆跡象，考慮到房企到位資金與房地產開發投資之間的密切相關關係，融資環境改善應有助於2022年一季度後房地產投資企穩。