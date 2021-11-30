港匯偏軟一度觸及7.8　拆息全線扯上

撰文：黃捷
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港匯偏軟，兌美元一度再觸及7.8。截至下午1時47分，港元兌美元報7.7997。

與此同時，港元拆息﹙HIBOR﹚全線向上。其中，與樓按相關的1個月拆息今日報0.10196厘，兩連升。

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