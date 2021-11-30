Omicron變動病毒震散油市　摩通稱反應過度　油價2023年見150美元

摩根大通（JPMorgan）美國時間周一（29日）發布最新報告判斷，油價將持續上漲，該行估計，隨着OPEC+的成員國控制供應並捍衛較高油價，布倫特原油價格將在2022年漲至每桶120美元，隨後一年升至每桶150美元。



這意味着，拜登政府釋放戰略石油儲備對油價基本影響不大，上周政府向市場注入5,000萬桶原油後，油價的初步反應就表明了這一點。

儘管新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異毒株在上周五（26日）對油價造成了衝擊，投資者擔心潛在的國家封鎖將減少旅行，從而降低對石油的需求，但摩根大通認為，這種油價波動是過度反應。

料病毒擴散不致假期旅行放緩

摩根大通在報告中表示，「我們認為，市場可能過高估計了最近奧密克戎變種對美國假期期間油價的影響。」該行推斷，即使奧密克戎變種擴散，假期旅行也不會出現任何放緩。

隨着感恩節的到來，美國也進入密集的假日季，之後的聖誕節和元旦是美國民眾習慣走親訪友、外出旅遊的高峰時間。

由於石油需求可能保持穩定，在未來幾年，供應仍將是推動油價上漲的關鍵因素。鑑於OPEC+「牢牢地掌控着油價」，摩根大通認為，布倫特原油價格將在2022年達到每桶120美元，甚至可能在2023年超過每桶150美元，這意味着從目前水平上可能上漲100%。

料OPEC+明年日均閒置產能200萬桶

摩根大通解釋稱，明年OPEC+真正的的閒置產能料為每日200萬桶，這低於普遍預期的每日480萬桶。雖然預期是，OPEC+2022年上半年需要將每日40萬桶的增產計劃暫停三個月，從而實現市場平衡（根據新毒株的影響，可能會減產），但因行業性投資不足，就算恢復增產，OPEC+也將難以實現每月超過每日25萬桶的增產幅度。

「我們相信OPEC+將通過調整產量增長速度，來保持低庫存、市場平衡和油藏管理良好，進而捍衛油價。」該行寫道。

摩根大通還稱，來自美國石油生產商的供應增加可能有助於給油價帶來下行壓力，但美國石油鑽機數量約為2019年的一半，自2020年疫情爆發時油價短暫轉為負值以來，對該行業的投資一直緩慢。這是油價上漲的原因，至少在美國石油產量達到疫情爆發前的水平之前是如此。