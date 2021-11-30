年尾趕上市　六隻新股一文睇清　張智威︰唔同時代啦！｜新股IPO

臨近年尾，不少公司趕在年底前上市，今日便有6家公司啟動招股程序，當中包括內地物流巨頭順豐控股旗下的順豐同城，以及打破入場費最高紀錄的新股凱萊英。

順豐同城（9699）引入2名基石投資者，包括淘寶及螞蟻科技旗下Antfin。（資料圖片）

1.順豐同城（9699）

順豐控股繼分拆順豐房託（2191）在港掛牌後，旗下即時配送服務平台順豐同城實業（9699）今日起開始招股。全球發售1.31億股，當中一成在香港公開發售。招股價16.42元至17.96元，一手200股入場費3,628元。今日起至下周二接受認購，預計12月14日於聯交所主板掛牌。美銀、中金為聯席保薦人。

順豐同城是次招股引入2名基石投資者，包括阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國控股，以及螞蟻科技集團旗下Antfin（Hong Kong） Holding Limited持股31.4%的哈囉出行（Hello Inc）為基礎投資者，分別認購8.51億元及3,879萬元的等值股份。

康耐特光學主力從事中國樹脂眼鏡鏡片生產。（康耐特光學網頁）

2.康耐特光學（2276）

中國樹脂眼鏡鏡片製造商康耐特光學（2276）今日起招股，全球發售1.216億股H股，香港公開發售佔一成。招股價介乎4.46元至6.1元，一手500股入場費3,080元。今日起至下周四招股，預計12月16日掛牌。國泰君安國際為獨家保薦人。

以發售價中位數5.28元計，公司預計集資所得淨額為5.69億元。其中約46.4%將用於提高上海生產基地及江蘇生產基地的產能；19.9%將用於加強集團的研發實力；10.3%將用於加大集團的銷售及營銷力度。

原料藥CDMO公司凱萊英入場費41,413元，打破今年6月上市的時代天使34,948元的入場費最高紀錄。（凱萊英網頁）

3.凱萊英（6821）

原料藥CDMO（合同研發生產組織）凱萊英（6821）全球發售1,841.54萬股H股，當中香港公開發售一成。招股價介乎350元至410元，一手100股入場費41,413元，今日起至周五接受認購，預計下月10日上市。高盛、中信証券為聯席保薦人。

凱萊英入場費高達4萬元，打破今年6月上市的時代天使（6699）的34,948元之紀錄，成為香港史上入場費最高的新股。

以招股價中位數380元計，預計集資淨額為約67億元，當中35%將用於加強集團新興服務並擴大的服務內容；20%將用於進一步提高集團的小分子CDMO解決方案的產能及能力；約20%將用於投資研發項目及保持集團的技術領先地位。

固生堂（2273）在內地提供線上線下中醫醫療健康服務。（資料圖片）

4.固生堂（2273）

內地中醫醫療健康服務提供商固生堂（2273）全球發售2,787萬股，公開發售佔一成，招股價25.8元至29元，一手100股入場費2,929元。今日起至周五接受認購，預計下月10日於主板掛牌。美銀證券、海通國際為聯席保薦人。

以發售價中位數27.4元計算，預計集資淨額為6.6億元，當中近七成資金用於拓展集團的線上線下業務，加強線上線下業務融合；一成用於加強集團的研發能力；一成用於加強集團的供應鏈能力。

德商產投服務全球發行1.5億股，集資淨額約1.5億元。（德商產投服務網頁）

5.德商產投服務（2270）

物業管理服務公司德商產投服務（2270）全球發行1.5億股，一成在港公開發售，招股價1.1元至1.46元；一手2,000股入場費2,949元。今日起至下周二（7日）接受認購，預計下月17日上市。保薦人為申萬宏源香港。

以發售價中位數1.28元計，集資淨額約1.5億元，公司計劃將60%用於進行戰略性投資及收購，以擴大集團的物業管理和商業運營業務；20%用於投資信息技術系統及支撐技術系統的人力資源；10%將用於招募及培養人才。

藥明生物（2269）有份投資的北海康成製藥，一手入場費12,302元。（資料圖片）

6.北海康城製藥（1228）

專注於罕見病的生物醫藥公司北海康成製藥（1228）全球發行5,625萬新股，一成為公開發售，招股價12.18元，一手1,000股入場費12,302元。今日起至周五接受認購，預計下周五（10日）上市。摩根士丹利及富瑞為聯席保薦人。

公司預計集資淨額為6.04億元，當中近半用於為核心產品候選藥物CAN008現有及日後研發 ，以及生產流程發展提供資金；24%用於撥資主要產品組合及候選藥物產品提供資金。是次公司合共引入7名基石投資者，當中包括股東藥明生物（2269）再投資約500萬美元。7名基石投資者合共認購6,000萬美元的等值股份，涉及3,836.9萬股，佔發售股份總數的68.21%。

信誠證券聯席董事張智威表示，投資者或靜候暗盤或上市初期才買入心儀的新股。（資料圖片）

上述六隻新股同日啟動招股，恰巧恒生指數創上今年新低，市況疲弱下新股認購反應平平。綜合各大券商數據，六隻新股均未見足額認購，可見資金並不熱衷於買賣新股。

凱萊英難重演時代天使神話 「唔同時代啦」

信誠證券聯席董事張智威表示，新股認購淡靜屬預期之中，由於市況疲弱，港股隨美股期貨下跌，創下今年新低，新股影響尤甚。他指出，由於認購新股距離上市至少7天，在資金被凍結的一段時間，即使出現「天災地震」資金都無法抽調，相反二手市場可以即時買入沽出，在波動市中靈活調動。

另外，張智威認為近期新股表現潛水亦影響市場對新股的需求，投資者或靜候暗盤或上市初期才買入心儀的新股。他認為，今日招股的六隻新股吸引力平平，建議投資者留意短期內招股的商湯科技。

對於凱萊英以高達4萬元的入場費，打破今年6月上市的時代天使的最高入場費紀錄，張智威相信如此高昂的入場費減低散戶的認購意欲，尤其是一手黨。同樣是超高入場費，時代天使暗盤飆逾1倍，每手帳賺3.9萬元，張智威直言，「時代天使？依家唔同時代啦。」，認為凱萊英應無法複製時代天使暗盤一手賺數萬元的一時佳話。