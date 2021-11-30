股匯雙殺！恒指破底港匯2年低　羅家聰:再跌空間細但恐陷日本翻版

港股創年內新低！恒指今日一度跌逾600點，低見23175點，創14個月低，最後收報23475點，跌376點或1.6%，專家均對後市感到悲觀，認為宜且戰且退，並要趁反彈執倉或減持。



有香港「末日博士」之稱的財經評論員羅家聰接受訪問時表示，港股急跌受外圍和賭股等因素影響，但認為現時再跌空間不大，料最多跌至22000點至23000點水平，距離目前最多約有近1500點跌幅。「現時要看外圍能否企穩，美股昨日雖回升，但要視乎未來兩三日走向，如再下插，港股亦要跟跌，不過相信速度或會較早前為慢」。

有香港「末日博士」之稱的羅家聰認為現時再跌空間不大，但港股目前是結構性的問題，恐怕陷入如日本的經濟迷失時期。（資料圖片／余俊亮攝）

羅家聰：港股結構性的問題 恐如日本陷經濟迷失時期

羅家聰則指，港股目前是結構性的問題，料未來會是慢跌而非急跌，「港股反映中國經濟，中國經濟下行，又連同內房等的經濟爆沬問題，恐怕有如日本的經濟迷失時期。」他又指，如果經濟泡沫爆破了或會更好，但現時未見有內房倒閉，房價未見明顯回調，情況有如日本一樣，其行業只會繼續overpriced（溢價），資金只會慢慢退場，這反而造成經濟低迷狀態。

羅又指，「港股自2006年開始，在過去15年都是在現水平橫行上落，不如其他市場的升勢，惟市場資金很實際，即使是估值便宜都好，總需要爭取回報，港股無力向上便會離場，轉去其他市場尋求回報」。

陳政深對後市感到悲觀，指即使是再便宜的估值卻不能掃除市場對政策不確定性的疑慮，認為大市仍未見底，宜反彈執倉或減持。

後市感悲觀 陳政深予三招求自保

對於港股投資者，現時是「平貨無人執」。港股跌至二萬三關，市盈率跌至約9.5倍，市淨率跌穿1倍左右，屬歷史低位。艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，「即使目前港股估值已是便宜，但即使是再便宜的估值卻不能掃除市場對政策不確定性的疑慮。再者，資金正離開香港，取態更要保守。」港匯今一度走弱至7.8關口，創2019年12月新低。

陳政深指，現時市場形勢凶險，技術上大市向下突破，意味大市仍未見底，料呈一浪低於一浪走勢，下級支持看去年5月22500關，悲觀地看，明年上半年最差跌至18000點水平。大市即使短線有反彈，亦料最多彈至24500點左右，並要把握反彈時機，趁機執倉或減持。

港股氣氛下半年一沉不起，更有人表示「港股已死」的看法。陳政深對港股亦感悲觀，成分股之中，港交所（0388）放量下跌，工行（1398）、建行（0939）等亦是破底，反映大市氣氛差。

他建議如要投資港股要謹記三件事——控制注碼、勿用高槓桿、宜吸具防守性股份，因此，宜選國策股，如疫苗股、有基本因素的股份。而估值離地的則不宜沾手，細價股只可跟勢炒，要自己靈活走位。至於部分強勢股如嘉瑞（0822）、柏能集團（1263）則宜等回調才買入。