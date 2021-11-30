阿里與港股齊穿底　專家稱港股弱勢存結構性因素　籲增持現金

相信不少港股投資者，在11月的最後數個交易日，留下悲痛的回憶。自傳出新冠肺炎Omicron變種病毒逐步在多國擴散消息，對投資者信心帶來沉重打擊。環球股市接續下挫，上周五（26日）跌勢更可慘烈來形容。當日港股大跌逾660點，美股跌幅更逾900點。灼在周末期間，可以消化有關負消息。可是在隨後兩個交易日，港股跌勢未止，不單止創下逾1年新低，即在短短3個交易日，大市累跌1,265點。縱觀全月大市累計1,905點跌幅，顯示63.8%跌幅是在11月最後3個交易日出現。港股疲憊不已，市場人士認為與港股弱勢呈現結構性因素有關，不排除後市將失守23000點，並下試22000點。



疫情肆虐，導致恒指於本月最後一個交易日曾大跌逾600點，收市報23475點，跌376點，國指收市報8368點，跌129點，科指收市報6028點，跌70點。

出現變種病毒，謹為拖累近期港股跌勢加劇因素之一。其實不同行業股份，皆傳出負面消息。本月內公布的科技股業績表現未符預期，以及濠賭股近日大幅下跌，以及市場人士預期聯儲局等各主要央行，在明年難採取較進取的加息步伐，觸發金融股下跌，均有份拖累港股表現。其中獅王滙豐（0005）在整個11月，累計跌幅達8.9%；至於阿里（9988）在本月內跌幅更達21.9%，今日收市報127.3元，再創上市新低。

阿里巴巴股價今日再創上市新低，本月內累計跌幅達21%。（資料圖片）

連敬涵料或下試22000點

科技﹑金融及濠賭股皆受壓力，拖累港股在本月內創下逾一年新低。明日（1日）起為12月，傳統上12月港股在基金經理入市進行粉飾窗櫥帶動下，會有較佳表現。此情況又能否重現？勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指出，目前港股處於「外圍跌，港股跟跌；外圍升，而港股不升」局面，認為這種弱勢是存在結構性因素。包括政府從今年8月1日起，上調股票交易印花稅率，導致資金流走，另一個因素則是內地投資者對投資港股意欲下降，其中對抽新股活動更是亳不感興趣，只是待新股上市後再作決定。

被問及受到上述兩大結構性因素拖累，港股會否在明年首季下試21000點？連敬涵指出從技術而言，港股難下試至21000點，以往每當港股市賬率處於1倍左右，按目前市況而言約23000點，便應有支持。可是從目前市場氣氛，不排除會失守23000點並下試22000點。

連敬涵建議投資者將現金比例提高至資產組合內2成。 （資料圖片）

指阿里股價暫無底可言

那麼是否應該將資金泊入具避險功能的公用股？或是將現金佔資產比重提高？他直言就算投資者將資金泊入高息股，亦有可能出現股價無升幅情況，又慨嘆有多少隻股份如比亞迪（1211）般有理想表現，並指出投資者應將現金佔資產比重提高至2成。

眼見近期港股累積相當幅度跌幅，投資者難免有入市低撈意欲。在談及近期股價相當失色的阿里時，連敬涵直言阿里暫時難翻身，股價可謂無底可言；濠賭股方面，銀河娛樂（0027）看來難逃一跌，畢竟受到何時通關﹑賭牌續牌等未知數影響。