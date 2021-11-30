交銀洪灝料明年港股跑贏其他市場　美股出現調整機會較高

港股今年表現遠遠落後於歐美股市，今日更見逾一年新低。不過交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝卻預期，港股在明年跑贏其他市場機會較大。

他指出目前港股估值已較去年3月谷底時更低，可是經過一年半復蘇後，經濟較當時為佳，又指出近期下跌只屬反映市場人士恐慌，當大市回落至23000點時已具投資價值。

在談及美股時，他指出從過去兩年市場人士已透過不同解釋來證明美股需要下跌，可是美股卻持續上揚。從盈利增長人﹑流動性及估值等指標，認為美股風險與回報不匹配，認為明年出現大幅度調整機會較高。

交銀國際亦發出明年投資展望報告，指出若新冠疫情持續肆虐，擾亂供應鏈及導致黏性通脹，屆時聯儲局或會在收緊貨幣政策時，採取超出預期步伐，對股票及債券的影響可謂雪上加霜。

該行又建議投資者可以多留意今年受到監管因素影響的行業，又指出若房地產行業市場情緒出現轉變，或會帶動反彈。惟該行預料明年內地樓市銷售將會下跌10%，並呼籲投資者避開中小型發展商，因仍有違約風險，可是多留意流動性較強的發展商。

該行又指出若經濟周期從峰值向下滑，屆時政策支持力度將會逐步增加，以對沖風險。