鮑威爾稱可考慮提前收水　美股跌幅擴大　道指插逾600點

新冠肺炎的Omicron變種病毒在多個國家傳播，引發投資者恐慌，港股及日股再度下跌，後者跌幅更達462點。受到亞洲股市弱勢波及，歐﹑美股市同處弱勢，其中道指早段跌近300點，再次失守35000點。



【00:53】道指跌逾600點 納指跌近2％

鮑威爾表示考慮提前收水後，美股中段跌幅擴大，道瓊斯指數跌1.72%，標普500指數跌1.78%，納指跌近1.88%

【00:05】道指跌逾500點

美股三大指數跌幅擴大，道指跌1.2%，標普500指數跌1.2%，納指跌近1.1%。美聯儲主席鮑威爾稱，可考慮提前數個月結束縮減購債計劃。

鮑威爾出席國會聽證會期間續稱，通脹升溫的風險已經增加，是時候放棄通脹是「暫時性」這表述。

【23:34】港股跌幅收窄至約200點

美股仍下跌，但跌幅收窄，道指最新報34931點，跌204點，標普最新報4641點，跌13點，納指則倒升，報15805點，升22點。

【22:51】疫苗股下跌

投資者擔心疫情難以應對Omicron，疫苗股下跌，Moderna最新報343.2美元，跌6.9%，Biontech挫6.5%，同業輝瑞則升1.6%。

【22:47】美債息再次回落

投資者避險資產選擇之一的國債，亦獲投資者追捧，美國2年期國債孳息率最新報0.4666厘，跌4.3個基點，10年期國債孳息率最新報1.434厘，跌9.5個基點，30年期國債孳息率為1.812厘，跌6.8個基點。

【22:41】投資者資金泊日圓避險

投資者恐慌情緒升溫，VIX指數最新報25.54，升11.24%。投資者將資金泊入日圓避險，美元兌日圓最新報112.78，跌0.66%，歐元兌美元最新報1.1369，升0.69%，英鎊兌美元最新報1.3342，升0.2%，美元兌瑞士法郎最新報0.9166，跌0.71%。美匯指數最新報95.64，跌0.71%。

商品市場方面，油價再度下跌，紐約期油每桶最新報67.53美元，跌3.5%，布蘭特期油最新報70.94美元，跌3.4%；金價方面，紐約期金每盎司報1,796.3美元，升0.62%，現貨金每盎司最新報1,794.7美元，升0.57%。

【22:35】道指早段跌近300點

道指最新報34841點，跌294點，標普500指數最新報4625點，跌30點，納指最新報15719點，跌62點。