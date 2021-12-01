港股午後升幅收窄至270點　港華燃氣獲唱好抽升近11%｜持續更新

美國聯儲局主席鮑威爾隔晚釋出「收水」的訊號，又棄用「暫時性」來形容通脹情況，或考慮提前數個月結束縮減買債計劃，其言論一出，道指曾插711點，全日低見34424點，收報34483點。，標指及納指分別亦挫1.9%及1.55%。



港股方面，恒指已連跌3日累計1264點，昨日更一度跌穿年內低位，低見23175點；今早「黑期」大致持平，料恒指好淡爭持。



【14:10】港華燃氣獲唱好 抽升近11%

大市午後升幅收窄至265點，報23740點；科指升52%或0.88%，報6081點。

港華燃氣（1083）抽升近11%，報5.84元，獲大和續睇好估值不貴。

【12:02】港股半日彈升329點

12月開局港股反彈，恒指半日升329點或1.4%，午報23804點。恒生科指升64點或1.07%，午報6092點。恒生國指午報8496點，漲127點或1.53%。大市成交額798.54億元。

美團（3690）半日漲3.9%，午報247.2元；騰訊（0700）漲2.2%，午報469.6元；京東（9618）微升0.3%，午報340.8元；小米（1810）漲2.3%，午報19.72元；阿里巴巴（9988）則跌1.5%，午報125.4元。

銀行股造好，渣打（2888）半日飆2.6%，午報44元；滙豐（0005）升1.4%，午報43.55元；建行（0939）上揚2.2%，午報5.19元；工行（1398）上漲3.16%，午報4.25元。

創科（0669）半日飆3.9%，午報167.2元。

【11:27】美團飆近4%

美團（3690）飆近4%，騰訊（0700）揚2.2%，兩者領漲大市，恒指現報23805點，升330點或1.41%；科指升54點或0.91%，報6083點。

港交所（0388）上日跌至逾8個月低位，今曾飆逾2%，見442.6元，最新報436.2元，升1.44%。

創科實業（0669）升4.5%，暫為表現最好藍籌。

太陽城集團全線貴賓廳暫停運作，濠賭股今早續跑輸。銀娛（0027）跌2.3%，報41.65元；業務以貴賓廳為主的永利澳門（1128）瀉7%；澳博（0880）挫4.1%。

【10:05】鮑威爾提收水加息 銀行股普漲

美國聯儲局主席鮑威爾稱，通脹進一步上升的風險增加，是時候放棄有關通脹只是「暫時性」的表述，並說適宜考慮提早數個月結束「收水」減買債的行動。

銀行股普漲渣打（2888）飆逾2%，滙豐（0005）、中銀香港（2388）升逾1%。內銀方面，建行（0939）漲1.5%，報5.16元；工行（1398）亦漲1.7%，、中國銀行（3988）升1%。

【09:43】美團反彈逾3%

恒指現報23759點，升284點或1.21%；港交所（0388）亦反彈1.7%，報437元。

恒生科指漲46點或0.77%，報6074點。美團（3690）彈升3.5%，騰訊（0700）漲2.7%，阿里（9988）則跌1%。

濠賭股續成焦點，銀娛（0027）插逾2%，金沙中國（1928）微跌0.9%。

中國燃氣（0384）續挫逾半成，報13.3元。

東方教育（0667）挫近一成四，報7.01元；其副主席公布配股，較上一收市價折讓12%，套2.36億元。

【09:20】恒生指數高開120點

恒生指數高開120點或0.51%，報23595點；恒生科指升7點或0.13%，報6036點；恒生國指開報8412點，升44點或0.53%。大市成交額暫為87.03億元。

阿里巴巴（9988）低開1.8%，報125元；騰訊（0700）則升0.7%，報462.6元；美團（3690）平開，小米（1810）升0.6%，報19.4元。

滙豐（0005）今早高開0.8%，報43.3元；平保（2318）亦漲0.9%，報54.55元。

碧服（6098）彈升3.4%，報48.75元。

國際油價受壓，紐約1月期油一度低見65美元的3個月低位，收報每桶66.18美元。倫敦布蘭特期油跌2.87美元，每桶收報70.57美元。「三桶油」走勢不一，中海油（0883）平開，報7.66元；中石化（0386）升0.6%，報3.43元；中石油（0857）則跌0.6%，報3.37元。