大市弱勢遇冷　鮑威爾轉鷹　電動車強勢且績優｜港股早評

港股弱勢遇冷，美股昨晚再度急跌，美國聯儲局主席鮑威爾態度轉鷹並擬加快收水。雖然大市屬超賣，但投資者未宜過勇博反彈。

港股昨日更股匯雙殺，恒指收報23475點，跌376點或1.6%，創14個月新低，而港匯亦一度走弱至7.8關口，創近2年低。恒指現時市盈率跌至約9.5倍，市淨率跌穿1倍，屬歷史低位，而大市14 RSI亦跌至26.3水平，處超賣水平，但港股弱勢未除，投資者未宜過勇博反彈。板塊方面，電動車股價比較強勢且績優，可留意小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）。

澳門最大中介人集團太陽城主席周焯華涉違法開賭網而被羈押後，澳門傳媒報道，太陽城集團全線貴賓廳暫停運作，稱有關決定是與各大博企協商後作出。賭股或再受壓，投資者可留意其股價表現。

國務院副總理劉鶴應邀以視頻方式出席第九屆中歐論壇漢堡峰會並發表主旨演講。劉鶴表示，今年以來，中國經濟持續恢復，增長、就業、物價和國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標，又對明年抱有充足信心。

美國聯儲局主席鮑威爾出席美國國會聽證會時稱，通脹上升風險增加，是時候撤銷通脹只屬「暫時」的字眼，又指適宜考慮提早數個月結束「收水」減買債的行動。

鮑威爾轉鷹擬加快收水 道指跌逾600考驗支持

美國聯儲局主席鮑威爾出席美國國會聽證會時稱，通脹上升風險增加，是時候撤銷通脹只屬「暫時」的字眼，又指適宜考慮提早數個月結束「收水」減買債的行動。他的取態被視為「鷹味」濃烈。這是總統拜登確認提名續任鮑威爾後，是他首次對通脹改變其看法。

美股再度大跌，道指大跌652點或近1.9%，報34483點，創一個半月低，共考驗200天線（約34348點）支持，納指跌1.6%，報15537點，標指跌1.9%，報4567點。