美國10月通脹升至1990年以來最高水平,有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)接受外媒訪問時堅稱,儘管Omicron新變種病毒引發全球金融市場大幅波動,但現金仍不會是合適又安全投資工具。

達里奧接受美國《CNBC》訪問時表示,持有現金就等同被通脹徵稅一樣,在市況波動的時候,均衡的投資組合才是重要。達里奧認為,只要願意降低回報目標,才可達到降低風險的效果。(「You can reduce your risk without reducing your returns. You will not market-time this. 」)

達里奧又指,高通脹持續將會為政治與經濟帶來後果,因為通脹令民生難以改善。