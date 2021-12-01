調查｜明年香港打工仔平均加薪1.7%　IT相關職位加幅3.7%跑贏大市

作為打工仔，當然希望年年有人工加兼雙糧加花紅。無奈近兩年的經濟受疫情衝擊，為就業市場帶來負面影響。求職平台JobsDB就2022年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，訪問了本港438家商業機構，結果顯示僱主預期來年打工仔平均加薪1.7%，較2021年的0.8%加薪幅度，擴闊不足1個百分點。

加薪幅度最高工種為資訊科技

調查發現，當中六大加薪幅度最高工種包括資訊科技（3.7%）、銀行（3.5%）、運輸/物流（2.5%）；數據分析及研究（2.5%）、款客服務/旅遊（2.4%），以及企業銷售及業務發展（2.4%）。

至於加薪幅度最低的工種分別為設計（1%）、美容護理/健康（0.5%），以及傳媒/廣告（0.3%）。

企業招聘有望回復疫前水平

調查顯示，企業招聘預計逐步回復到疫情前的水平，當中有32%僱主計劃於2022年首季增聘全職人手以擴展業務，較去年同類型調查顯著回升18百分點。另有55%企業會維持現有人手，較去年跌8個頁分點。

報告指出，2022年首季市場需求較大的五個工種包括，行政及人力資源（24%）、企業銷售及業務發展（19%）、品牌及市場推廣（16%）、客戶服務（15%）、會計（14%）。

JobsDB香港區營運總監Bill Lee稱，全球經濟氣氛改善，有助企業以相對積極正面的態度重啟業務發展計劃。數碼轉型的相關工種，如資訊科技及分析等的薪酬調整持續跑贏大市。企業間需加速招攬人才或內部僱員培訓，方能避免因人才短缺而影響業務發展。