中銀﹕首11個月企業綠色定期存款金額按年增1.5倍

中銀香港（2388）推出新一期企業綠色定期存款計劃，該期存款計劃結合跨幣及綠色定期存款的特點，並支援電子綠色存款憑證，藉此鼓勵企業客戶實踐可持續發展理念。

中銀香港企業客戶透過iGTB NET企業網上銀行以美元、港元、英鎊、歐元、澳元或紐元等指定貨幣兌換為人民幣，並開立綠色定期存款計劃，即可享兌換及定期存款優惠，完成兌換後可獲由中銀發出的電子綠色存款憑證。是次綠色定期存款計劃存款期為1個月或3個月，最低存款額為人民幣1萬元，資金主要用於支援綠色建築、可再生能源、污染防治等項目。

中銀交易銀行部副總經理何永賢表示，中銀積極透過各類綠色金融產品及服務，協助客戶向綠色及可持續發展轉型。截至今年11月，經中銀開立的企業綠色定期存款筆數及金額分別按年上升逾3倍及1.5倍。該行進一步推出跨幣綠色定期存款計劃，讓客戶享有兌換優惠的同時，亦可參與綠色金融發展。未來將不斷推出創新綠色金融產品及服務，滿足客戶落實低碳轉型的金融需求。