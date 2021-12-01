摩根大通：Omicron不阻止全球升市　看好中國股市

據《財聯社》報道，摩根大通策略師認為，Omicron（奧密克戎）變種病毒不會破壞全球股市的漲勢。在股市大幅回調後，市場上又增加了一個謹慎樂觀的聲音。

摩根大通策略師在報告中寫道，奧密克戎變體的出現等「偶發性挫折」應該放在這樣的背景下來看待：自然免疫和疫苗接種後免疫增加，死亡率顯著降低，以及特效藥誕生。因此預計2022年疫後正常化進程將在全球繼續推進。

亞歐股市和美股期貨11月30日紛紛下跌，因莫德納的首席執行官Stephane Bancel表示，現有疫苗可能難以對付新型變異毒株。

Bancel表示：「我認為…（有效性）不可能達到像預防德爾塔那樣的水平。」他表示，與他溝通過的科學家們預計，目前的疫苗對奧密克戎的有效性會 "大幅下降"。

Bancel指出，奧密克戎變體的棘蛋白的突變數量要高得多，而且目前在非洲的傳播速度也很快，這些都是原因。他預測，疫苗製造商需要幾個月的時間才能大規模生產出對奧密克戎有效的疫苗。

目前科學家仍在研究這種變異株會引發何種症狀，而包括莫德納、輝瑞和BioNTech在內的製藥公司已經在着手研發新的疫苗。

摩根大通的策略師們則對最近市場的恐慌無動於衷，他們預計，到2022年底標普500指數將從目前的水平上漲約9%，升至5050點。"由於供應衝擊緩解，新興市場國家經濟的改善，消費者支出習慣正常化，獲利將好於預期，仍舊預計市場有上行空間，儘管更為温和，"他們在全年展望報告中寫道。

看好能源金融及消費者服務股

這些策略師預計，歐洲股市的表現將優於美國股市，中國股市的表現將優於新興市場，而新興市場的表現將優於發達市場。

摩根大通指出，相對於新冠疫情，央行政策轉鷹才是關鍵風險。 摩根大通建議投資者保持順周期性，他們看好能源、金融、消費者服務和小型股。相對於其他防禦性行業，他們更青睞醫療保健行業。

除了摩根大通之外，瑞銀、貝萊德等投行也建議客户繼續投資股市。不過瑞穗策略師Peter Chatwell表示：「未來三周，科學家的觀點比投行的策略師更重要，我們還需要繼續等待數據。」

TAM資產管理公司英國首席投資官James Penny表示:「我們建議繼續增加股票頭寸，而不是退場。」HI Numen的投資組合經理Alessandro Barison也表示贊同:「現在不是2020年3月那個時候了，我們現在更有能力應對新冠疫情，奧密克戎可能會對經濟增長產生影響，但我們認為影響最大的是旅遊業和航空業。」