環球資管公司PineBridge看好內房債　建議「由下而上」方式選股

港股年初至今大跌12.6%，國指更是大跌兩成，是環球表現最差的指數。環球資產管理公司PineBridge發表2022年亞洲投資展望，估計港股明年盈利增長約10%，並支持股價向上，而選股則採取「由下而上（bottom-up）」的方式。



PineBridge首席經濟學家Markus Schomer預計，明年成熟市場和新與市場經濟增長介乎4.5%至6.1%之間，財政政策高峰已過去。值得留意的是，中國首個國家走出疫情，但其經濟活動卻未見大彈，從李克強指數和彭博信貸脈衝指數可見，前者數值為10以下，後者25左右水平，兩者即使在去年疫情後大幅回升，但其高峰卻不及2009年，而且急彈後侯迅速回落，意味經濟活動未有上升。

PineBridge亞洲固定收益主管Arthur Lau不會『殺死』整個行業，可選中國「BB」評級的房地產債券。

明年內房違約率料跌回單位數

即使在中國強力監管之下，令部分中國公司的股價和債價急跌，PineBridge亞洲固定收益主管Arthur Lau仍看好中國市場，認為市場對中國政策不確定性的擔憂甚大，亞洲高息債的息差為10年最高，並低於長期平均值。但是若計及相關的建築板塊，整個房地產行業貢獻中國的經濟比重達30%，因此認為中國政府並不會『殺死』整個行業，預計今年內房違約率由雙位數回落至明年的單位數。

再者，亞洲高息債息率高達10.5厘，年期又較美國的為短，只有近2.8年，屬十分吸引水平。同時在加息周期之下，亞洲高息債可提供更高的息差緩衝區。他建議，要選擇地買入中國「BB」評級的房地產債券，料未來6至12個月會有良好的回報，而「B」評級的債券則未宜太早入場。

另外，PineBridge常務董事及首席亞洲區基金經理（日本除外）Elizabeth Soon表示，中國今年面對監管的打擊，資金亦轉戰印度市場，MSCI印度指數今年累升46.4%，而MSCI中國指數則累升22.7%。更重要的是，資金風險胃納高，MSCI印度小型股指數更大升78.7%，可見印度股市充滿動能，明年繼續看好印度股市。截至9月底，PineBridge資產管理規模達1,418億美元。