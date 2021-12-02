摩根資管許長泰：看好明年亞洲股市　中資科網股宜分批吸

今年至今港股及A股表現跑輸環球股市，展望來年，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，明年亞洲經濟有望持續復甦，而且企業盈利增長亦料高於疫情之前，認為值得增加對亞洲股市，包括中港股市的資產配置。對於今年受監管打壓的科網股，即使現時難言內地會否再有新一輪監管動作，相信龍頭企業仍有存在價值，有能力適應轉變，投資策略上建議分段吸納。



多國防疫「內軟外硬」 料變種病毒經濟影響屬短暫性

摩根資產管理發表2022年市場展望，許長泰對明年全球經濟增長相對樂觀，現時雖然出現Omicron變種病毒，但估計對經濟影響屬短時間影響，不會如2020年3月一樣恐慌，目前留意到各國的防疫措施，有一個「內軟外硬」的特質，即是在國際上對其他外國推行封關，而國內的封城措施及社交距離限制，則未有如之前疫情高峰時嚴格，因而相信對經濟的打擊相對較輕。

各國的防疫措施有一個「內軟外硬」的特質，即是在國際上對其他外國推行封關，而國內的封城措施及社交距離限制則未有如之前疫情高峰時嚴格，因而相信對經濟的打擊相對較輕。（AP）

看好亞洲企業盈利增長超越疫情前

對於來年那些投資市場值得加強配置，他認為投資重心，可由歐美市場轉移至亞太市場，建議將資產配置由今年約60%至70%配置歐美市場，轉為加大亞洲及中國市場的配置至約60%，僅30%至40%配置歐美市場。

原因之一是現時歐洲及美國股市估值升至很高，其次，相信明年亞洲經濟持續反彈，特別是新加坡、印尼及越南等疫苗注射率提高，明年有望開關，支持經濟，特別是企業盈利表現有望超越疫情前，該行預期明年亞太區（不包括日本）企業盈利料增長9%，將高於疫情前（即2012年至2019年約5%的平均值）。反之，預期明年美國的企業盈利料增長9%，會重返疫情前平均水平。因此他看好亞洲市場表現，當中包括港股表現。

許長泰笑指：「當我看好內地市場，很難不看好港股。」，並認為現時港股的估值較在岸的A股更為吸引。

再生能源及電動車股值得看好

投資策略上，許長泰看好國策受惠板塊，例如再生能源，電動車股，因監管風險較其他行業低。另外，縱使內地科網股今年飽受反壟斷監管，不過認為龍頭股仍具存在價值，投資者可留意股份的業務多元化程度，例如龍頭股是遍布社交、電商、支付等多元業務，更能分散監管風險。同時，科技龍頭企業在東南亞及全球均有業務，就算內地盈利受限，海外市場仍有增長空間。

因此，雖然目前難言內地監管措施是否已經盡出，未能預測是否已經估值見底，但是長線有投資價值，投資者可以分段吸納。