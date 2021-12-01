美股反彈　道指曾升500點　蘋果升3%

美國聯儲局主席鮑威爾於周二（30日），出席美國國會聽證會時指出，是時候要將通脹為「暫時性」的宇眼刪除，又指出會在本月的議息會議，商討是否要加快完成縮減買債計劃。其言論進一步引發投資者恐慌情緒，拖累道指在11月最後一個交易日大跌652點。經過上日大跌市後，投資者情緒轉趨穩定，今日美股三大指數皆於早段上揚。



【00:45】美匯指數轉弱

美股升幅擴大，道指曾升500點，蘋果升3%。

【23:08】美匯指數轉弱

美匯指數轉弱，最新報95.78，跌0.22%，美元兌多種貨幣回落，美元兌日圓最新報112.88，跌0.26%，歐元兌美元最新報1.135，升0.11%，英鎊兌美元最新報1.3344，升0.34%，澳元兌美元最新報0.7161，升0.48%，美元兌加元最新報1.2742，跌0.29%，美元兌瑞士法郎最新報0.9174，跌0.16%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報67.95美元，升2.7%，布蘭特期油升2.7%，報71.09美元。金價亦上揚，紐約期金每盎司最新報1,787.7美元，升0.63%，現貨金最新報1,788.47美元，升0.79%。

【23:03】歐洲三大指數皆上揚

歐洲股市上揚，德國DAX指數最新報15390點，升290點，英國富時指數收市報7134點，升75點，法國CAC指數收市報6833點，升112點。

【23:00】道指升幅收窄

道指升幅收窄，最新報34762點，升279點，標普指數升54點，報4621點，納指升196點，報15733點。

【22:35】道指早段升逾300點

道指最新報34795點，升311點，納指最新報15722點，升185點，標普500指數報4617點，升50點。