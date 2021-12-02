OECD下調全球經濟增速　大幅上調發達國家通脹預期

經合組織（OECD）下調今明兩年美國和歐元區經濟展望，卻大幅上調今年發達國家的通脹預期，但認為通脹或於明年初觸頂回落，各國央行應當「稍安勿躁」。

《華爾街見聞》報道，總部位於巴黎的「富國俱樂部」經合組織於12月1日周三發表全球經濟展望報告，小幅下調今年全球GDP增長預期，下調今明兩年美國和歐元區的經濟增長預測，並大幅上調今年發達國家的通脹展望。

報告稱，新病毒變種和更持久、上升幅度更猛烈的通脹是全球經濟主要風險。

具體來看，經合組織將2021年全球GDP增速預期從9月份給出的5.7%下調至5.6%，維持2022年全球經濟增長不變為4.5%，首次給出2023年經濟增速預期為3.2%。

其中，OECD預計2021年美國GDP增速為5.6%，9月曾預測為6%，預計2022年為3.7%，低於此前預測的3.9%，預計2023年經濟增長進一步放緩至2.4%。

OECD預計2021年歐元區GDP增長5.2%，低於9月預期的5.3%，預計2022年增長4.3%，低於此前預期的4.6%，預計2023年增長進一步放緩至2.5%。

OECD預計，發達經濟體中處於率先加息行列的英國今年經濟增長6.9%，高於9月預期的6.7%，預計明年增長4.9%，較此前預期的5.2%下調，但仍將是G7國家中今明兩年的最佳增速。

美國2022年CPI增長均值為4.4%

經合組織預計全球主要國家的通脹率會在今年底或明年初觸頂，美國2022年的消費者價格通脹均值或為4.4%，遠高於9月預期的3.1%，明年歐元區通脹為2.7%，此前預期為1.9%。2023年美國通脹預計會回落至2.5%，仍高於美聯儲2%的目標，歐元區通脹會跌至1.8%，即低於目標。

該組織認為英國通脹將在明年中旬達到4.9%的峰值，然後在2023年底回落至2.4%，略高於央行目標。如果不出意外，OECD整體通脹率明年可能先達到接近5%的峰值，在2023年逐漸回落至3%左右。G20國家通脹率均值明年可能先升至4.4%，然後在2023年降至3.8%。

經合組織首席經濟學家Laurence Booned表示，能源、半導體和其他一些商品以及工人的供需失衡導致高通脹時期被延長：「當前的主要風險是通脹繼續出人意料地上行，飆升幅度和持續時間都高出預期，迫使主要央行提前收緊貨幣政策，收緊幅度超過預期。」

她也與包括美聯儲在內的大多數預測專家一樣，認為隨着需求穩定、供應瓶頸消退以及人們重返勞動力市場，價格漲幅應在今年底達到頂峰，通脹高企是暫時現象。更何況，Omicron變體病毒若令疫苗失效、導致更嚴格的封鎖，可能對經濟造成更大打擊，物價有突然下跌的風險。

因此，經合組織建議各國央行行長們「保持鎮定」，不應急於行動來收緊政策，儘管全球經濟復甦放緩、供需失衡持續存在，以及通脹飆升和持久度超出預期，已給前景蒙上了陰影，也給貨幣官員們帶來了「相當大的政策挑戰」。

OECD還贊同美國與英國央行收緊政策的舉動，稱這些央行已經很謹慎，而且美國和英國的通脹壓力更加持久，需要略微收緊貨幣政策。

但她同時也警告稱，奧密克戎可能會對經濟復甦構成威脅，全球經濟前景面臨的下行風險大於上行風險，全球通脹率走高將比先前預期地持續更久，這令家庭和企業習慣於更快價格上漲的風險越來越大。通脹預期和工資若同步大幅走高來應對高昂成本，可能為價格上漲打開惡性循環。

經合組織因此呼籲，當前最緊迫的任務不是央行貨幣政策，而是應由政府和企業牽頭儘快在全球範圍內部署新冠疫苗，敦促解決某些地區的低接種率問題，以免「滋生更致命的菌株」。