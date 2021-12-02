鮑威爾：通脹將隨疫情消退而回落　縮減QE不一定造成破壞性影響

12月1日周三，聯儲局主席鮑威爾和美國財長耶倫共同出席國會眾議院金融服務委員會的聽證。議員們「火力」重點是美國當前高通脹的問題，以及拜登政府刺激政策增加了過多赤字。

《華爾街見聞》報道，鮑威爾重申「通脹持續走高的風險明顯上升」，通脹在經濟中的蔓延範圍更廣，而且美國人的工資大幅上漲，預計租金通脹未來也會上漲。

不過，包括聯儲局在內的大多數預測者都認為明年下半年通脹會回落至更接近2%，聯儲局的政策也已經對通脹做出適應性調整，未來將繼續調整，「通脹仍然與新冠疫情相關。」

從中可以看出，鮑威爾一方面承認「高通脹不再是短暫的現象」，即「我們看到的通脹更為持久，影響通脹的因素更為持久，例如供應鏈瓶頸和勞動力短缺」。同時，他也強調「最終通脹還是暫時的」，因為通脹主要由疫情帶來的干擾因素驅動，隨着疫情逐步消退，通脹會漸漸回落：

「一般人對『暫時』的定義是『短暫』，聯儲局的意思是不會對長期價格帶來永久影響。當一個詞對不同的人產生不同含義時，我們需要棄用這個詞，找到更好的方法來解釋清楚央行意圖。」

耶倫也認同這一看法，稱疫情期間消費者的需求主要轉向商品、而非服務，這導致了更多的供應鏈短缺，進而推高了價格。她的用意是說拜登政府幾輪大規模財政刺激不是導致通脹的主力軍：「如果美國消費者不用財政刺激發的錢來買商品，而是用來理髮5000次，就不會有高通脹了。」

同時，鮑威爾再次強調將動用工具確保高通脹不會根深蒂固，「聯儲局的政策將在持續高通脹風險下進行調整」，現在是供需失衡引發的通脹，而不是貨幣政策，聯儲局有足夠工具來對抗通脹。

他表示，絕大多數預測者對「通脹將在明年下半年顯著回落」的預期是「展望」而不是「確鑿預告」，即不確定一定會發生，「聯儲局很清楚會有多種通脹可能出現，我們都準備好應對。」

鮑威爾還稱，縮減QE不一定會對市場造成破壞性影響，考慮加速完成Taper是合適的。氣候變化對金融穩定有潛在的重大影響，聯儲局會將氣候問題納入監管範疇。

在12月1日參議院聽證會上，鮑威爾提及兩個影響市場的重要概念：是時候放棄通脹「暫時」這個詞了，聯儲局可能提前幾個月完成縮減購債（taper），將在兩周後的12月FOMC會上討論。這一意外的鷹派論調令美股、黃金、美債價格急跌，市場加息預期急劇升温，美債收益率曲線迅速趨平。