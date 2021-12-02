土耳其總統及央行接連講話　「直接拋售美元穩定匯率」　里拉大漲

土耳其總統和央行行長接連發言，土耳其里拉暴跌後再被拉昇。

《華爾街見聞》報道，土耳其總統埃爾多安繼續加碼降息，發言稱土耳其的利率將繼續下降，以證明本國經濟正在擺脱對國外的依賴。里拉應聲下跌至歷史最低點，土耳其里拉兑美元跌破13關口，至13.87。

土耳其央行出手，央行行長卡夫哲奧盧表示，對經濟發展、銀行業進行了全面評估，目前該國市場處於「不健康」狀態，將直接拋售美元來穩定匯率。里拉反彈超8%，土耳其里拉兑美元回升至12.4。截止目前，里拉兑美元回吐反彈幅度，再次跌破13。

據《彭博社》報道，知情人士稱，本次拋售金額約為10億美元。然而，InTouch Capital分析師 Piotr Matys指出，土耳其貶值幅度較大，土耳其可能沒有足夠的外匯儲備來定期拋售大量美元。

今年以來，里拉已經貶值達47%，通脹迅速侵蝕了土耳其人的收入和儲蓄，土耳其人開始搶購進口藥品和一些進口商品。

一些經濟學家擔心，如果土耳其引發擠兑熱潮，通貨膨脹最終可能會壓垮該經濟體。

土耳其上一次發生銀行全面擠兑是在2001年，當時，政府選擇實施資本管制，比如採取措施，加大收回硬通貨的難度。

而11月的里拉拋售力度，與主要新興市場經濟體2018年、2001年面臨的貨幣危機相當。