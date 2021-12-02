恒指處23700水平　「B站」逆市挫逾半成　恒汽瀉逾17%｜持續更新

首單Omicron變種病毒在美出現，加鮑威爾的言論，震散美股三大指數齊向下。道指先升後跌，曾挫476點，低見34006點，收市報34022點，全日仍跌461點或1.34%；標指跌1.18%，納指倒退1.53%。市場避險情緒升溫，現貨金價曾回升，高見每盎斯1794.48美元；收報1781.7美元。另OPEC+召開一連兩日會議，紐約期油一度彈半成，至每桶69.49美元，收報65.57美元；布蘭特期油則跌0.52%，收市報68.87美元。



港股12月開局終止連跌三日，今早「黑期」跌約135點在23500點附近，料恒指頹勢依然，是否會回吐昨日的升幅？亞太區亦普遍下降，日經225指數最新跌174點或0.62%，報27762點。



【10:55】「B站」逆市挫逾半成

恒大汽車（0708）挫逾17%，報2.89元。

嗶哩嗶哩（9626）挫逾半成，報490.2元。快手（1024）亦跌3.3%，報84.5元。

恒生指數處23700水平，現升103點或0.44%，報23762點。

【10:18】中國電力一度挫逾13%

蘋果概念股短線低走，瑞聲（2018）跌逾3%，舜宇（2382）跌逾2%，比亞迪電子（0285）亦挫逾3%，消息面上，Apple Inc 據悉將告知iPhone 供應商需求已經放緩。

恒指維持升幅約40點，報23695點；恒生科指挫約50點，報6011點。

中國電力（2380）一度挫逾13%，低見3.73元，最新報3.82元，仍跌12%。

【09:43】騰訊、美團轉升

港股現倒升45點或0.19%，報23704點。恒生科指則跌30點或0.51%，報6028點。

騰訊（0700）、美團（3690）轉升，分別升0.13%及1%。阿里巴巴（9988）跌幅收窄至3.6%，報121.2元。

平保（2318）升1.4%，建行（0939）漲1.4%。

小鵬汽車（9868）挫近7%，報202.8元。

【09:20】恒生指數低開134點

恒生指數低開134點或0.57%，報23524點；恒生科指開跌72點或1.2%，報5986點；恒生國指開報8362點，跌63點或0.75%。大市成交額暫為108.95億元。

阿里巴巴（9988）低開4.3%，報120.3元，再創本港上市後新低；美團（3690）挫1.8%，報240.2元；小米（1810）跌1.2%，報19.32元；騰訊（0700）亦跌0.4%，報467元。另外，「B站」（9626）亦瀉逾4%，報498元；快手（1024）跌1.6%，報86元。

中國電力（2380）以先舊後新方式配售10.26億股現有股份 ，股價開市大瀉12.44%，報3.8元。

雷蛇（1337）提私有化，股價開挫5.6%，報2.52元。