美團撐市高收130點　電子煙思摩爾飆近15%　北水連續7日淨流入

美國本土出現首單Omicron變種病毒，加鮑威爾的言論，震散美股三大指數齊向下。道指先升後跌，曾挫476點，低見34006點，收市報34022點，全日仍跌461點或1.34%；標指跌1.18%，納指倒退1.53%。市場避險情緒升溫，現貨金價曾回升，高見每盎斯1794.48美元；收報1781.7美元。另OPEC+召開一連兩日會議，紐約期油一度彈半成，至每桶69.49美元，收報65.57美元；布蘭特期油則跌0.52%，收市報68.87美元。



港股12月開局終止連跌三日，今早「黑期」跌約135點在23500點附近，料恒指頹勢依然，是否會回吐昨日的升幅？亞太區亦普遍下降，日經225指數最新跌174點或0.62%，報27762點。



【16:13】金融塊板獲追捧 建行飆逾2%

港股全日升130點或0.55%，收報23788點；科指則跌41點或0.68%，收報6017點；恒生科指升80點或0.95%，收報23788點。大市成交額1,475.63億元，北水錄得淨流入13.69億元，連續第7日淨流入。

銀行股帶動大市，建行（0939）全日飆升2.5%，收報5.26元；滙豐（0005）升逾1.1%，收報44元；工行（1398）升2.9%，收報4.3元；招行（3968）漲3.1%，收報63.4元。保險股平保（2318）漲2%，收報55.35元；友邦（1299）微升0.5%，收報82.85元。

阿里巴巴（9988）續尋底，全日跌2.5%，收報122.6元；美團（3690）升1.3%，收報247.8元；騰訊（0700）漲1%，收報473.6元。

思摩爾（6969）全日飆14.7%，收報51.95元。

中國電力（2380）全日瀉12.2%，收報3.81元。

【14:40】煙草概念股普升

恒指最新升約55點，報23713點。

國家煙草專賣局就《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，思摩爾 （6969） 升逾半成；中煙 （6055） 升0.6%；中國波頓 （3318）上揚3.5%。意見稿提出，由國務院煙草專賣行政主管部門建立全國統一的電子煙交易管理平台。

維他奶（0345） 再跌4%，破底低見14.32元。

中國燃氣（0384） 止跌，股價反彈逾8%，高見14.6元。

【12:07】港股半日升55點 滙豐領市

恒生指數先跌後升，半日升55點或0.23%，午報23714點，成交額861.9億元。信義玻璃（0868）半日漲5.1%，午報19.76元，暫為現最好的藍籌。滙豐（0005）升近2%領大市向上，午報44.35元；渣打（2888）。

恒生科指半日跌1.4%，午報5973點，再次跌穿6000點大關。阿里巴巴（9988）跌3.3%再創港上市新低，午報121.5元；美團（3690）上揚1.06%，午報247.2元；騰訊（0700）升0.13%，午報469.4元；小米（1810）則跌0.6%，午報19.44元。

中國電力（2380）以舊配新股，股價半日挫11.75%。

恒大系漲跌不一，恒大汽車（0708）半日瀉12.5%，午報3.07元；恒大物業（6666）跌4.6%，午報3.53元；恒騰（0136）跌6.5%，午報3.01元；中國恒大（3333）則升0.9%，午報2.22元。

【10:55】「B站」逆市挫逾半成

恒大汽車（0708）挫逾17%，報2.89元。

嗶哩嗶哩（9626）挫逾半成，報490.2元。快手（1024）亦跌3.3%，報84.5元。

恒生指數處23700水平，現升103點或0.44%，報23762點。

【10:18】中國電力一度挫逾13%

蘋果概念股短線低走，瑞聲（2018）跌逾3%，舜宇（2382）跌逾2%，比亞迪電子（0285）亦挫逾3%，消息面上，Apple Inc 據悉將告知iPhone 供應商需求已經放緩。

恒指維持升幅約40點，報23695點；恒生科指挫約50點，報6011點。

中國電力（2380）一度挫逾13%，低見3.73元，最新報3.82元，仍跌12%。

【09:43】騰訊、美團轉升

港股現倒升45點或0.19%，報23704點。恒生科指則跌30點或0.51%，報6028點。

騰訊（0700）、美團（3690）轉升，分別升0.13%及1%。阿里巴巴（9988）跌幅收窄至3.6%，報121.2元。

平保（2318）升1.4%，建行（0939）漲1.4%。

小鵬汽車（9868）挫近7%，報202.8元。

【09:20】恒生指數低開134點

恒生指數低開134點或0.57%，報23524點；恒生科指開跌72點或1.2%，報5986點；恒生國指開報8362點，跌63點或0.75%。大市成交額暫為108.95億元。

阿里巴巴（9988）低開4.3%，報120.3元，再創本港上市後新低；美團（3690）挫1.8%，報240.2元；小米（1810）跌1.2%，報19.32元；騰訊（0700）亦跌0.4%，報467元。另外，「B站」（9626）亦瀉逾4%，報498元；快手（1024）跌1.6%，報86元。

中國電力（2380）以先舊後新方式配售10.26億股現有股份 ，股價開市大瀉12.44%，報3.8元。

雷蛇（1337）提私有化，股價開挫5.6%，報2.52元。