美聯儲踏入收水之路　金價年內累跌逾6%　分析料明年中始回勇

Omicron變種病毒近日迅速傳播，惟美聯儲似乎「懶理」，該局主席鮑威爾日前在國會聽證會上表示，現在是時候放棄通脹是「暫時性」的表述，直言可能提前幾個月完成縮減購債規模的計畫。

美聯儲「放鷹」，無息資產黃金受打擊，自上月中旬創下1,877.06美元/盎司的高點後便回落，最新報1,780.67美元/盎司，至此黃金今年的跌幅已超過6%，為今年表現最差投資資產之一。

分析︰金價明年中可望回升

獨立金融分析師葉澤恆分析認為，美聯儲加快「收水」步伐，令金價短期可能有較大的波動。以日線圖看，過去數月金價在1,700美元有較大支持，上方1,900美元難突破，呈橫行格局。

但以月線圖看，金價目前呈細「U型底」，葉澤恆認為，如果金價在1700至1,800美元橫行多一段時間，又無明顯向下跌，將醞釀上升，料明年中可挑戰早前高位、重上２,000美元，「明年第二季末，當美國通脹放緩、美元回落時，預期金價回升。」

據報有內銀叫停貴金屬開戶

金價不興，據內媒報道，超過20家銀行對貴金屬以及外匯的交易進行了限制。《21世紀經濟報導》報道指，由於金價波動劇烈，加上去年原油寶事件，讓銀行對於類似產品的風險有了進一步的認識。今年以來多家銀行對黃金交易進行了限制。

報道指，今年以來，已經有工行、招行、郵儲銀行、農行、浦發銀行、興業銀行等超過20家銀行對於貴金屬和外匯業務相繼出台限制措施，手段包括暫停黃金、白銀交易業務新客戶開戶、調整風險等級、交易起點、持倉限額、暫停開倉交易、集中解約等等。