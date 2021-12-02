11月內房拿地金額創年內新低　總額按年跌逾九成

據《中國證券報》報道，12月1日，各大機構紛紛披露11月房企銷售、拿地、融資數據。從機構數據看，以深圳為代表的熱點地區新房、二手房銷售出現明顯好轉。北京地區新房成交額按月放量。

融資方面，11月房企融資金額放大，融資利率走低。不過，11月房企拿地依然較謹慎，按年、按月縮減較明顯。

11月房企拿地金額按年、按月雙降，創年內新低。11月，雖然有上海、南京、蘇州等多個城市集中供地，但房企對於拿地普遍較謹慎，與往年年底企業紛紛加碼補倉不同，11月企業拿地不積極。

據中指研究院監測，11月，50家代表房企拿地總額按年下降91.4%，按月下降72.3%，為2021年各月降幅最大，拿地總額創今年以來新低。

另據克而瑞中心監測，深圳、南京和蘇州近期完成了本年度的最後一輪集中出讓。從土拍表現來看，這三個城市的第三輪土拍中底價成交、國企託底的現象較第二輪更加突出，整體熱度較第二輪進一步下降。

不過，從大型房企對外透露的土地數據看，房企前期土儲較充足，即便不拿地，現有土地也可以支撐較長時間的新房供應。相比之下，中小型房企土儲本身較有限，新增拿地直接影響下一年短期供應量。

一家小型房企土地拓展項目總監對記者表示，對於普通房企來說，下半年不拿地，明年上半年就很難有新項目入市。