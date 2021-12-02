微博﹙9898﹚發行價據報每股272.8元

撰文：黃捷
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內地主流社交媒體微博﹙9898﹚申請在港第二上市，據發行價擬定為每股272.8元。

該股發售價最高為388元，一手20股，入場費約7,838元。

微博擬於12月8日掛牌交易。

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