新世界辦初創比賽　須解決3大領域需要　勝出者有機會合作拓商機

新世界（0017）近年加強與初創企業合作，今年舉辦創新挑戰賽，旨在裝備新一代初創企業、學生和內部創業家，提升他們提供的解決方案，勝出隊伍將有機會與新世界合作將他們的解決方案商業化。是次比賽反應踴躍，約200隊隊伍報名，分為初創組及公開組，初創組冠軍及亞軍分別是Carnot Innovations及Fano Labs（有光科技）。

今次比賽的隊伍需要為新世界解決三個主要領域的業務需要，包括商場、商廈及物業管理。其中，有光科技專注於語言人工智開發，例如語音識別 、語言自動偵測等研發及應用。

「Fano Lab有光科技」為今屆New World Challenge（新世界創新挑戰賽）初創組亞軍。圖為公司首席場技術官及首席科學家林潤生博士。（新世界提供）

港產公司有望提供「智能客服」技術

有光科技為新世界制定了一套「智能客服」解決方案，讓客戶在K11可用語音或文字直接說出他們想查詢的事項，AI系統就會了解他們的意圖，提供最合適的回覆。例如：「如何由K11 MUSEA去K11 Art Mall？」就可得到AI自動回答，提供如何利用港鐵出口往返兩個商場。技術亦可應用在客戶服務中心，如在客戶服務中心或每樓層，提供語音指示牌，客人可以查詢店舖位置、如何使用優惠等。最特别之處是，Fano Labs 的語音識別可處理不同口音，中英混合的香港獨特場境。

「Carnot Innovations」勇奪今屆New World Innovation Challenge（新世界創新挑戰賽）初創組冠軍，圖為兩位聯合始創人艾希什·賈斯汀（Ashish Justin，右）及蔡子。

新世界旗下投資公司與參賽者交流

而Carnot Innovations則是致力發展「綠色大廈」，例如運用科技控制大廈溫度，有一套智能系統直接控制大廈降溫灑水系統。它們的系統與現有控制方法相比，可降低15%的能源成本，且可以發現90%的隱藏故障，減少50%的關鍵故障。

新世界同時安排參與者接受部份旗下有份投資的初創公司DayDayCook、Prenetics等創始人的指導，另外亦有提供實地考察及pitching（推銷）技巧，令初創企業亦可有所得著。