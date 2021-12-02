內房｜當代置業上月銷售額按年瀉近九成　景瑞亦挫74%

上月內地個別城市放鬆個人客戶按揭批核，不過部份內房股仍合同銷售疲弱。仍自10月底爆出債務違約並停牌至今的當代置業（1107），公布上月合約銷售額為6.8億元人民幣（下同），較去年同期50.06億元大跌86%。其中物業合約銷售額約6.28億元，車位合約銷售額約5,198萬元。物業合約銷售面積約91,821平方米，銷售均價每平方米約6,842元，較去年同期的10,035元大瀉31.8%。

首11個月合約銷售額約352.46億元，其中物業合約銷售額約346.37億元，車位合約銷售額約60.88億元。物業合約銷售面積約3,472,612平方米，銷售均價每平方米約人民幣9,974元。

景瑞上月銷售按年跌逾7成

景瑞（1862）公布，上月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約為8.06億元，較去年同期的31.15億元大跌74.13%；合同銷售面積約為44,700平方米，合同銷售均價每平方米約18,031元，較去年同期的每平方米19,325元下降6.7%。

首11個月，累計合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約為259.65億元，合同銷售面積約為1,374,925平方米，合同銷售均價每平方米約18,885元。

越秀上月銷售額額增21%

至於融信中國（3301）上月銷售額為97.42億元，銷售合約建築面積為48.1萬平方米，均價為每平方米2.0241萬元。在今年首11個月，累計合約銷售額為1,452.7億元，合約銷售建築面積682萬平方米，均價為每平方米2.13萬元。

越秀地產（0123）上月合同銷售額為133.49億元，按年升21%，實現合同銷售面積約45.02萬平方米，按年升8%；今年首11個月累計合同銷售額為950.68億元，按年增13%，累計合同銷售面積為346.23萬平方米，按年升3%。