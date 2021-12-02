道指強力反彈升逾500點　標指升1%

美國股市弱勢未改，周三（1日）挫461點，只能險守34000點。由於歐洲股仍在下挫，美國股市表現惹人關注。投資者繼續將資金泊入具避險功能資產，美國10年國債孳息率曾低至1.412厘。



【00:08】道指升逾500點

美股周四中段再發力，道指升近530點，標指亦升逾1%。

【23:27】道指升幅擴大至逾400點

道指升幅進一步擴大，更曾收復34500點，最新報34476點，升454點，標普500指數最新報4551點，升40點，納指最新報15280點，升26點。

【22:51】道指升幅擴大至近380點

道指升幅進一步擴大，最新報34398點，升376點，標普指數最新報4551點，升38點，納指倒升最新報15327點，升72點。

【22:48】美元兌多種貨幣回落

美元兌多種主要貨幣皆向下，歐元兌美元最新報1.1345，升0.22%，英鎊兌美元最新報1.3311，升0.24%，美元兌日圓最新報112.9，升0.11%，美元兌瑞士法廊最新報0.9187，跌0.14%，美元兌加元最新報1.2811，跌0.05%。美匯指數最新報95.88，跌0.16%。

【22:39】蘋果挫逾3%

有傳蘋果iPhone 13需求下降，拖累公司股價表現，挫3.2%。藥股默沙跌1.2%，聯合健康跌0.7%。不過飛機製商波音升2.8%，美國運通升1.2%。挪威郵輪升1.2%。

中概股方面，在港股市場屢創新低的阿里巴巴（9988），其美股卻上揚，最新報123.3美元，升0.7%。

道指則升幅擴大，最新報34279點，升257點。

【22:32】道指早段揚200點

道指最新報34201點，升179點，標普指數最新報4515點，升2點，納指最新報15207點，跌46點。

【22:30】歐洲三大指數下挫

歐洲三大指數下挫，德國DAX指數最新報15207點，跌265點，英國富時指數最新報7094點，跌73點，法國CAC指數最新報6773點，跌107點。