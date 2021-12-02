內房｜奧園正與債權人溝通　盡快落實補救計劃

正面臨財務壓力的中國奧園（3883）發公告，指出遭到評級機構降評級後，遭境外債權人要求還款，又指出鑒於面臨流動資金問題，無法保證將能於其他境外融資安排到期時履行其項下的財務責任。

稱遭降評級引致境外債觸發事件

公司指出自今年下半年來，內地發展商遭到評級機構大範圍下調評級，為內地地產發展行業增長及發展提供資金的境外資本市場，對內地發展商而言已實際關閉，導致業內公司無法利用行業慣常融資渠道，對短期流動資金造成巨大壓力。公司評級亦先後遭到標普﹑惠譽及穆迪下調，並導致公司及成員公司為借款人或擔保人的若干境外融資安排下，發生若干觸發事件。

公司指出一直與債權人積極溝通，尋求於合理時間範圍內友好協商以達成一致的方式解決應問題。公司指出接獲債權人通知，由公司和/或成員公司為借款人或擔保人本金額6.512億美元融資，因評級下調而要求償還。目前公司並無付款或就替代付款安排，與債權人達成協議。

公司指出上述未還款項，可能觸發相關債權人可能有權要求提前償還若干其他境外融資安排，有關債權人可能有權根據彼等各自融資安排條款，要求支付債務及/或採取行動。

正與債權人溝通落實補救計劃

公司指出鑒於面臨的流動資金問題，無法保證將能於其他境外融資安排到期時履行其項下的財務責任。倘無法履行責任以償還任何到期債務或與有關債權人協定重續或延長借款或其他安排，可能會對公司業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

在公司財務顧問及法律顧問提供協助及意見下，董事會及管理層將繼續評估，在不同情況下境外融資安排對集團的財務狀況及現金狀況的潛在影響。公司將繼續密切留意事件進展，並根據上市規則、證券及期貨條例及╱或其他適用法律條例的規定在適當時候另行公告。

公司現正努力聯同顧問與相關債權人溝通，以尋求在切實可行的情況下盡快落實公平對待債權人並保障債權人及其他持份者權益的補救計劃。

獲資產支持票據持有人通過延遲贖回

公司又指出奧園供應鏈一期資產支持票據，及奧盈供應鏈一期資產支持證券決議案，已於上月23日及29日召開的持有人會議上通過。據此延遲贖回已分別獲得通過。

公司指出奧園供應鏈一期資產支持票據，及奧盈供應鏈一期資產支持證券，總額分別為5.225億元（人民幣‧下同）及1.5億元。

公司又指出，注意到有若干媒體報道，指出其境內附屬公司為另一家境內附屬公司取得的信託貸款7,800萬元提供擔保，該貸款已於上月12日到期，而該借貸附屬公司，及擔保附屬公召於到期日前並未全數償還貸款。

公司指出自上月10日以來，與貸款就貸款進行商討，並已就展期達成一致意見。