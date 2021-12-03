滴滴退美市　港交所曾飆逾半成　恒指跌幅縮至約65點｜持續更新

美股道指連瀉兩日後，周四曾急彈737點，收市仍升617點或1.82%；標指及納指分別倒升1.42%及0.83%。市傳蘋果（美：APPL）公司表示iPhone 13需求轉弱，股價曾插4.2%，收市只跌0.61%。



港股兩日揚313點，今早「黑期」跌約125點，在23650點附近，料恒指或有回吐情況。另阿里巴巴（9988）連跌三日，再創在港上市後新低，曾低見120.1元；ADR折合報118.83元，較港收市價低3.77元或3.1%，會否繼續尋底？



【15:00】港交所曾飆逾半成

港交所（0388）午後抽升逾半成，見454.2元；現造451.6元，仍升4.5%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）平挫逾2%，快手（1024）跌幅收窄至近4%。

電力股逆市上揚，中國電力（2380）飆逾8%，懶理配股。華潤電力（0836）漲2.3%。

恒指跌幅收窄至約65點，報23723點。

【12:10】滙豐逆市升2% 撐市半日跌176點

中概股因「滴滴」退市受壓，港股半日跌176點或0.74%，午報23612點，成交額773億元。恒生科指跌2.3%，什報5878點。阿里巴巴（9988）挫逾4%，再創新低，午報117元；美團（3690）瀉逾4%，午報236.6元；騰訊（0700）跌2.9%，午報460元。另外，快手（1024）急瀉7.1%，收報78.3元。

至於下周一起正式納入恒生指數藍籌新貴，華潤啤酒（0291）半日微跌0.3%，午報62元；新奧能源（2688）微升0.33%，京東（9618）挫7%，網易（9999）亦瀉7.5%。

友邦（1299）曾近52周新低，低見79.65元，午市收報80.85元，仍跌2.4%；滙豐 （0005）則逆市升2%，報44.9元。

【11:45】ATMXJ全軍盡墨

阿里巴巴（9988）、美團（3690）曾急挫近半成，騰訊（0700）亦跌3%，京東（9618）、網易（9999）、快手（1024）瀉逾7%。小米（1810）跌1.33%。

友邦（1299）續跌2.2%，報81元。

恒指最新跌184點或0.78%，報23604點。

【11:11】中港碼頭股落鑊 招商局港口飆逾一成半

寧波舟山港官網發布，為進一步理順港口收費，宣布上調10%的裝卸費。中港碼頭股落鑊，招商局港口（0144）飆逾一成半，高見14元，成交有2.67億元。

其他如中遠海運港口（1199）亦曾漲14.2%，高見7元，現造6.89元，仍揚12.4%，成交有7,370萬元。另外天津港發展（3382）揚逾6%；廈門港務（3378）彈升4.9%；青島港國際（6198）揚3.6%。

【10:15】太陽城飆逾三成 凱升曾彈逾兩成水

濠賭股全線反彈，太陽城集團（1383）旗下凱升控股（0102）大幅反彈逾21%，見0.206元，現報0.196元，仍漲15.3%。前者飆升逾三成，報0.171元。

銀河娛樂（0027）彈升1.3%，金沙中國（1928）漲3%，美高梅中國（2282）飆逾半成，新濠國際發展（0200）升4.3%，澳博控股（0880）漲2%，永利澳門（1128）亦升2.8%。

恒指跌幅略收窄，現跌213點或0.9%，報23575元。

【10:08】中國奧園一度跌近18%

中國奧園（3883）一度跌17.8%，見1.66元，最新報1.68元，仍跌16.8%，成交額6,120萬元。

內房｜中國奧園挫近7%失2蚊大關 遭債權人要求償還6.5億美元融資

【09:43】恒指早段挫逾300點

恒指跌幅續擴大，兩日升幅已蒸發，現跌313點或1.32%，報23475點。

【09:38】阿里跌逾3% 續尋底

恒指早段跌幅擴大至約260點，現報23530點。恒生科指跌100點或1.67%，報5917點。

科技股疲弱，阿里巴巴（9988）一度挫逾3%，低見118.6元，現報119元，仍跌2.9%。騰訊（0700）跌幅亦擴大，現報463.8元，跌2.1%；美團（3690）跌2.3%，報242元；京東（9618）挫近半成，報325.6元。

友邦（1299）亦挫近4%，報79.7元。

【09:20】恒生指數低開113點

恒生指數低開113點或0.48%，報23675點；恒生科指跌68點或1.15%，報5948點；恒生國指開報8445點，跌60點或0.72%。大市成交額暫為25.74億元。

阿里巴巴（9988）低開1.7%，報120.5元；騰訊（0700）亦跌1%，報468.8元；美團（3690）挫1.9%，報243.2元；小米（1810）亦挫1%，報19.32元。

滙豐（0005）逆市高開1.1%，報44.5元；建行（0939）升0.4%，報5.28元；平保（2318）微漲0.18%，報55.45元。