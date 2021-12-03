滴滴「雙啟動」僅是第一步 巨額罰單恐不會少於阿里

滴滴出行官微：經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。通常，字越少事越大，因為背後太複雜。

滴滴出行的官宣，傳遞兩個重要訊息：第一，在紐交所啟動退市。第二，準備在香港啟動上市。這意味着退市和上市可能是同步進行的，但至於什麼時候能退，又什麼時候能上，恐怕需要一個更長的周期。但更重要的是——態度。

這是一個情理之中的解決方案。7月4日，滴滴出行APP由於存在違規收集使用個人訊息問題被各大應用商店下架，同時滴滴旗下相關聯的25款APP也都被下架，新用户將無法繼續註冊使用滴滴出行及其相關業務。處罰導致的直接結果是，滴滴難以再有增量用户和司機。並且壞消息蔓延的市場，難免讓司機出現恐慌情緒，一旦出現司機集體擠兑，後果難以預料。但在處罰之後，滴滴其實保持着相對平穩的運營。不過產品何時上架一直懸而未決。這讓滴滴這樣一家應該持續保持增長勢頭的公司難以繼續前進。所以，做出「雙啟動」在情理之中。

那麼，滴滴的靴子落地了嗎？顯然不是。千萬別忘了，7月16日，國家網信辦、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等七部門聯合進駐滴滴出行，開展網絡安全審查。截至目前還沒有結果！所以，啟動退市可能只是第一隻靴子，作為另一隻靴子的後續的調查結果才是關鍵。而且，滴滴還將面臨反壟斷鉅額罰款。參照此前阿里的182億和美團的34億，滴滴只會多不會少。

回看滴滴（DIDI）偷偷赴美上市，搶在國家數據安全法出台當天的最後，向美國SEC遞交招股書；又特別選在七一百年大慶前一天繞過監管靜默上市，整個過程只有短短20天。沒有官宣，沒有路演，連敲鐘都省了。

上市首日，滴滴驀資至少44億美元，創造了內資網路公司在美募資的最高紀錄。也成為繼阿里巴巴之後，中資企業在美規模最大的一次IPO。然而，僅僅5個月，截止12月2日收盤，滴滴股價報7.8美元，總市值376.21億美元，較上市當日累計下跌53%。

當初偷偷摸摸為了把生米做成熟飯，誰曾想，「偷雞不成蝕把米」。

坊間當時盛傳：第一，出賣了出行數據。第二，交出了審計底稿。

要知道，滴滴的市場佔有率高達93%，掌握了中國98%的道路訊息和地圖數據，滴滴研究院更是爆出對國家部門出行數據分析，當時就引發了國家高度警惕。2017年滴滴上線桔視行車記錄儀，更是將中國城鄉高精測繪數據掌握在了手裏。無論從客户訊息安全還是從軍事戰略安全角度，滴滴的數據安全都是國家機密。

而審計底稿則是一個企業的紙質存在生態。在此前長達9年的時間裏，美國SEC和中國CRSC一直明槍暗箭對峙角力，中國公司寧願付出不赴美上市的代價，也絕不讓SEC拿走一份審計底稿。

滴滴如此暗渡陳倉強行闖關，置監管權威和國家安全於何顧？在當前中美關係吃緊，中概股紛紛回歸的大背景下，匪夷所思。

滴滴的問題，不是商業問題，亦非簡單的數據安全問題，可以說是一起嚴重的政治問題。從這個角度來說，這與此前的阿里事件完全不同。動機不同，性質也不同。

前一年，阿里馬雲上海灘金融峰會上試圖挑戰金融監管規則，此後引發一系列監管反噬，史上第一大IPO也被按下暫停鍵，隨後阿里更是涉嫌壟斷被罰182億。此前約談阿里也不過出動了四部委，滴滴則驚動七部委進駐，尤其是國安部歷史上首次出現，可見事態之嚴重。這都說明滴滴的問題比阿里更嚴重，處罰自然不也會輕。

如今，七部委聯合調查已經過去5月之久，相信隨着「兩個啟動」後越來越接近「揭盅」。