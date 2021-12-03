機構：明年內地房地產市場將呈現銷售面積回落、均價平穩

據《證券時報》12月3日報道，中指研究院12月2日發布的《中國房地產市場2021總結&2022展望》報告顯示，今年在堅持「房住不炒」定位，實現穩地價、穩房價、穩預期「三穩」目標指導下，結合房地產市場運行情況，中共中央及地方頻繁發布穩樓市政策。從企業層面看，房地產金融審慎管理持續發力下，代表房企積極營銷，加大優惠力度搶收回款，但下半年市場降温下，銷售業績有所下滑。

展望2022年，報告認為房地產金融監管力度將不會放鬆，房地產金融審慎管理將進一步完善，住房信貸環境短期存在改善預期，但全年改善空間有限，貨幣信貸總量保持穩定增長。同時，預計2022年中國房地產市場將呈現「銷售面積回落、銷售均價平穩運行、新開工面積繼續下降、投資低速增長」的特點。

談及房企未來發展的建議，中指研究院常務副院長黃瑜認為，房企要適度控制規模，調整節奏，保持高質量增長，切忌盲目多元。「房地產企業都在談轉型，但轉型失敗的案例不少，究其原因並不一定是地產業務出現問題，更多是盲目多元化發展導致。在拓展業務中，房企要基於自身現有資源，制定匹配的轉型提升計劃，比如加大對物業業務的佈局，將是一個較好的方向，資本市場也會給其更高的期待。」