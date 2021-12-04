賭股重傷恒指創14個月低　呢隻藍籌股離高位僅5%！｜一周回顧

港股上周一度低見23175點，創14個月低，現守於二萬三關，上周累跌313點或1.3%，報23766點。不過，恒生科指上周雖累跌約3.7%，報5925點，卻暫可守於8月20日5769點年內的低位之上。



上周表現最好的是創科（0669），累升5.6%，報171.8元，屬60隻恒指成分股之中，15隻上企250天線的股份之一，再者，創科股價距離歷史高位180元不足5%，股價可謂強勢。

上周焦點為濠賭股。澳門太陽城集團（1383）主席周焯華（外號「洗米華」）涉嫌在內地從事開設賭場，於11月26日被浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕。摩通指，周焯華是澳門博彩中介龍頭，其業務佔中介市場40%至45%，或當地以2019年計的整體賭收約15%，預計未來數周，澳門來自貴賓廳的收入將縮減30%至50%。消息震散賭股，金沙（1928）累跌11.3%，報17.5元。銀娛（0027）累跌8%，報42.25元。

美SEC實施《外國公司問責法》 中概股爆小股災

美國證交會（SEC）周四（2日）公布落實《外國公司問責法》修正案，在美國上市的中國企業，必須證明自己不受政府實體擁有、控制或影響，並須披露政府實體所擁有的股權比例，和董事黨派背景等。新規定並要求外國企業連續3年接受美國會計審查，否則可能被除牌，且增加要求披露是否採用VIE（可變利益實體）架構。而滴滴出行（美：DIDI） 宣布，啟動從紐交所退市工作，並準備在香港上市的工作。

中概股周五再爆小股災，以第二上市方式回流香港的中概股方面，阿里巴巴 （9988） 失守120元，盤中低見116元，最後收報119.4元，跌2.6%。京東 （9618） 跌近6%，報321.6元。網易 （9999）跌5%。 至於在香港、美國雙重主要上市的中概股，小鵬汽車 （9868）跌6.5%，報197.2元，理想汽車 （2015） 報135.5元，跌5.3%。

另外，國家市場監督管理總局發布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》（下稱《辦法》），將以互聯網媒介等方式直接或間接地推銷商品或服務的商業廣告、跨境電商廣告，納入《辦法》調整範圍。瑞銀認為，這料對嗶哩嗶哩（9626）的原生廣告最受打擊，不過對實際財務影響應屬輕微，其遊戲業務亦受打擊。而相信主打短視頻的快手（1024）影響則為可控。嗶哩嗶哩（9626）上周累跌近兩成，報450元，創上市新低。