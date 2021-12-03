美股｜中概股遭洗倉　阿里美股瀉近一成　折合約108港元

美國勞工部公布上月新增非農業層職位數目為21萬份，遠不及預期；失業率則回落至4.2%。消息公布後市場人士並無太大反應，當地三大指數早段皆上揚，道指更曾收復34800點。至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數，則回落6.4%至26.15。



【23:07】阿里美股瀉近一成

中概股遭洗倉，其中阿里巴巴美股早段曾瀉近一成，低見110.99美元，折合約108港元，較香港收市價119.4港元低近一成。

另外，滴滴跌逾12%，虎牙、拼多多、愛奇藝等均瀉逾11%。

【22:58】美股倒跌

世衛指出新冠肺炎的Omicron變種病毒在全球38個國家或地區發現個案，並更具傳播性。美股三大指數倒跌，道指最新報35426點，跌113點，標普指數最新報4563點，跌13點，納指最新報15231點，跌149點。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報69.06美元，升3.9%，布蘭特期油最新報72.36美元，升3.9%。現貨金每盎司最新報1,771.56美元，升0.16%，紐約期金每盎司最新報1,772.7美元，升0.6%。

【22:53】美匯指數升至96.24 澳元兌美元貶0.75%

美匯指數上升，最新報96.24，升0.09%，美元兌日圓最新報113.47，升0.32%，歐兀兌美元跌0.06%至1.1294，英鎊兌美元最新報1.3252，跌0.4%，澳元兌美元跌0.75%，報0.7041，美元兌加元最新報1.2759，跌0.4%。

【22:46】歐洲三大指數上揚

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報15285點，升22點，英國富時指數最新報7147點，升18點，法國CAC指數最新報6801點，升6點。

【22:40】道指回升至34700點

道指最新報34733點，升93點，標普指數最新報4589點，升12點，納指最新報15366點，跌14點。