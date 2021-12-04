比特幣﹙Bitcoin﹚失守47000美元　過去24小時累瀉17%

撰文：黃捷
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環球股市近日弱勢，就連虛擬貨幣走勢也偏軟。

據CoinDesk報價，比特幣﹙Bitcoin﹚最新報46,815美元，過去24小時累瀉17.15%。

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