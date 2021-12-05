多家內地房企據報恢復發行固定收益產品

據內媒報道，監管部門仍支持房地產合理發債融資，包括民企在內的多家內房，計劃近期啟動發行固定收益產品資產抵押證券（ABS）。

當中，萬科（2202）擬於近期發行7.77億元（人民幣．下同）供應鏈ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢；另外，綠城中國（3900）、龍湖集團（0960）亦分別計劃於近期發行8億至10億元供應鏈ABS。

龍光集團（3380）則計劃於12月發行6.65億元商業地產抵押證券（CMBS），並計劃後續發行約5億元供應鏈ABS。另外，中國海外（0688）、招商蛇口等房企亦計劃於近期發行公司債券。

報道提到，從企業類型來看，這其中既有國企，也有民企，民企數量相對較多。

報道提到，證監會、交易所將繼續貫徹落實國務院關於房地產市場平穩健康發展的重大戰略部署，充分發揮資本市場樞紐作用，全面落實房地產長效機制，支持專注主業、經營穩健的房地產企業合理正常融資，加大對保障性租賃住房支持力度。

近期境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，部分中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

銀保監發言人亦指，現階段要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

證監會相關負責人表示，將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。