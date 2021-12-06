憂Omicron擴散　對沖基金勁減日圓淡倉4成　兌港元挑戰6.9

因變異株Omicron擴散激發市場對避險資產的需求，對沖基金上周（11月30日當周）減持日圓淡倉頭寸幅度，達到20個月來最大。



《新浪財經》周一（6日）報道，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據，截至11月30日當周，槓桿基金削減日圓淨淡倉衍生品頭寸40%，為2020年3月以來最大淨合約購買量。自11月24日觸及近五年低點以來，日圓兑美元已上漲逾2%。

日前美元兌日圓曾跌穿113關。今早略為反彈，企穩此關口。至於每百日圓兌港元曾低見6.752，最新報6.899。

分析﹕壓力回解或重新增日圓淡倉

由於擔心新變異株將破壞全球復甦，全球市場從風險資產轉向日圓、美國國債等避險資產。西太平洋銀行的風險厭惡指數上個月飆升至2020年2月以來的最高水平。

Kim Mundy等澳洲聯邦銀行策略師在一份報告中寫道，只要圍繞Omicron的擔憂繼續存在，日圓就面臨上行風險。「在不確定性加劇的時候，避險地位是日圓的強勁驅動因素。」

不過摩根大通（JP Morgan）表示，看跌押注的減少為投機者創造了再度增持日圓淡倉頭寸的空間。

該行策略師Patrick Locke寫道，頭寸數據預示着「如果市場壓力緩解、焦點轉回政策分化，投資者就會重建日圓淡倉頭寸」。